日本掀私有化浪潮！「撒隆巴斯」百年藥廠擬下市 收購案估值破9百億

日本鎮痛貼布撒隆巴斯的活動看板。翻攝X帳號@salonpas518



據外國媒體今天（1/6）報導，日本越來越多企業決定私有化，以躲避監管與投資人的壓力，最新消息指出，以「撒隆巴斯痠痛貼布」聞名的日本百年藥廠久光製藥，其執行長中冨一榮擬買下所有股份，交易估值破9百億元台幣。

據《彭博》報導，知情人士透露，創立於1847年、以「撒隆巴斯痠痛貼布」聞名的日本藥廠久光製藥（Hisamitsu Pharmaceutical），其創始家族成員、執行長中冨一榮（Kazuyoshi Nakatomi）正考慮提出收購案，買下所有股份，將該公司私有化。

據悉，九光製藥目前市值為3380億日圓（約686.8億元台幣），收購案的交易估值可能高達4500億日圓（約914.4億元台幣）。

消息人士透露，將透過銀行提供融資，完成這項交易，預計很快就會對外公布收購案。

九光製藥回應，確實有在評估私有化的計畫，預計今天稍晚對外公布。

報導指出，近年來越來越多日本企業選擇下市，如今九光製藥也加入行列，這些公司藉由私有化，逃避日益嚴格的監管，以及來自投資人的壓力，受到這股趨勢影響，東京證券交易所的日企上市數量，十多年來首度出現下滑。

報導提到，在人口老化的情況下，日本政府近來積極推動更平價的學名藥，要求藥廠調降藥品價格，受到該政策影響，再加上撒隆巴斯的銷售不佳，截至2025年8月的6個月內，九光製藥的營業收益減少9.7%，降至81億日圓（約16億元台幣）。

為了應對收益減少，九光製藥加速擴展海外市場，去年10月該公司宣布，在未來幾年內，將投資超過5百億日圓（約101.6億元台幣），擴大撒隆巴斯產量，並投資超過1500億日圓（約304.8億元台幣），進行研發和策略投資。

