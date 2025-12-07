日本掃貨清單前十名曝！UNIQLO霸榜 「這鞋款」成大黑馬：好看又耐穿

生活中心／李紹宏報導

日本好吃又好買，受到許多國人愛戴，還記得你花最多錢在什麼東西上嗎？最近日本觀光廳發布外國人入境消費趨勢調查，共蒐集超過2萬份問卷，結果顯示，第一名是服飾品牌優衣庫（UNIQLO），令人意外的是第四名鬼塚虎（Onitsuka Tiger），雖然名稱對一些人來說較不知名，但看到鞋子設計後，相信你一定不陌生！

服飾品牌優衣庫（UNIQLO）是外國遊客在日本最愛消費品項。（圖／資料照）

網紅「旅人老K 偏愛日本」在臉書上分享「入境消費趨勢調查」，外國遊客在日本最愛消費的品項中，包括了從主題樂園到服飾、美妝與伴手禮等多樣化選擇。其中，服飾品牌優衣庫（UNIQLO） 毫無疑問地奪下冠軍，顯示其超高人氣，緊追在後的是北海道的著名伴手禮 Royce'巧克力 位居第二，而第三名則由化妝品牌資生堂拿下。

寶可夢也很受歡迎。（圖／翻攝自日本寶可夢官網）

前十名還包括：鬼塚虎（第4名）、GU（第5名）、白色戀人巧克力（第6名）、耐吉（NIKE）（第7名）、寶可夢（第8名）、迪士尼（第9名）以及日本環球影城（第10名）。而台灣人耳熟能詳的一蘭拉麵，僅排在第56名。

鬼塚虎鞋款成為銷售最大黑馬。（圖／翻攝自IG @onitsukatiger_taiwan）

值得注意的是，「第4名鬼塚虎」雖然對部分台灣人來說，名稱較為陌生，但其實這是日本知名鞋子品牌！是由鬼塚喜八郎於1949年創立，為 ASICS 的前身，以其經典的復古運動風格、虎爪紋路、精緻的日本職人工藝和現代時尚設計聞名。

