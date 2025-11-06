日本授勳謝長廷「旭日大綬章」 中國又有意見了：撐腰台獨？
前駐日代表謝長廷於3日獲日本政府授予「旭日大綬章」，中國外交部於今（6日）例行記者會上「質疑」日方意圖，直言是否有意撐腰「台獨」分子，敦促日方在台灣問題上謹言慎行。
據中國《央視》報導，中國外交部發言人毛寧於今日在例行記者會被媒體問及謝長廷獲頒日本最高榮譽「旭日大綬章」一事，她質問日方，「不知道意欲何為？是否有意為『台獨』分子撐腰打氣？到底想藉此向『台獨』分裂勢力發出什麼信號？」
毛寧強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和日方基本信義。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。中方敦促日方深刻反省歷史罪責，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，在台灣問題上謹言慎行，停止向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號」。
