日本排外風起！調查驚揭年輕人最排斥移民 主因為受夠遊客干擾

說到年輕人，一般都會認為他們對外來事物接受度高，對移民也最包容。但日本日前一項公布的調查，卻證明恰恰相反，反倒是年輕人最排外。背後原因是外國遊客過量所造成的壅塞、干擾，首當其衝的就是這些住在大城市的青年。

日本反移民團體6月走上街頭，要求將穆斯林，尤其是庫德人驅逐出境。（圖／翻攝自X平台 @NewsAlgebraIND）

七成年輕人憂移工治安隱患

據日本《讀賣新聞》與早稻田大學先端社會科學研究所於2日公布的共同調查，2400名受訪者當中，60%反對擴大引進外國移工，比去年的46%比例大幅攀升。香港英文媒體《南華早報》報導，此變化是年輕人所帶動。

報導指出，薪資停滯不前，居住成本又高漲，未來充滿不確定性，都使得剛步入成年的日本年輕人，最為關心生活的安全穩定。同一份調查即顯示，18至39歲的年輕人，高達70%憂心移工會造成治安問題。跨國文化顧問和雅子（Masako Kan）解釋，過量外國遊客和市中心外國住民暴增所衍生的問題，年輕世代日常就會遭遇。

和雅子說道：「遊客和移民的增加，帶來了噪音、不遵守禮節、亂丟垃圾和擁擠等問題。」

再加上外國人破壞行為的影片，一PO上網就會瘋傳，關於移工治安的擔憂就更根深蒂固，即便實際犯罪數字卻證明並非如此。

經濟的不安加深反移民情緒

和雅子再指出，經濟上的不安全感，又加深了此種焦慮：「生活成本攀高與沉重稅負，加劇了對未來的擔心。在此背景下，人們害怕更多外國人的到來，會耗盡社會服務與公共資源。」

日本年輕人大都住在城市，這些壓力，他們最為感同身受。結果就是，一般被認為最為國際化的年輕人，反倒對於文化的改變，最為牴觸。和雅子強調，這不意味著年輕人仇視外國人，而是因不同語言與文化習慣所造成的誤解、衝突隱憂。

和雅子稱：「薪資停滯、住房成本上升，還有對未來的不確定性，都讓人們更為不能接受任何風險或不穩定性的增加，加深了對安全的關切。」

她還指出，日本沒有清楚的長期移民政策，使得國民對於國家的未來方向感到不確定。

參政黨黨魁神谷宗幣。年中的日本參議院選舉，主張反移民的極右派小黨「參政黨」，利用民眾厭惡外國人的情緒，一口氣斬獲14席，成為最大贏家。（圖／翻攝自X平台 @jinkamiya）

「AI才是人力荒的解答」

日本公眾不安於外來移民，但經濟的現實是，國家人口老化又萎縮，導致各行各業的勞力不足。日本綜合研究所估算，勞力短缺造成國家經濟去年損失1030億美元，約2.6%的GDP，比五年前翻了四倍。若此趨勢持續至2040年，勞力缺口恐擴大至1100萬人。越來越多證據同樣揭露，不少企業已因人力荒而宣告破產。

不過，並非所有人都認同開放大規模移民是解決人力荒的解答。東京企業主加藤堅（Ken Kato）立場保守，就認為科技，而非移民，才是日本問題的答案。

加藤堅樂觀預測：「眾所皆知，AI與機器人技術大躍進，很快就能填補勞力缺口。」

加藤堅還示警，一旦景氣不可避免地反轉陷入低迷，就會面臨仰賴移工的人力成本，因為這些移工到時會很難找到別的工作，恐怕會加重日本的社福系統的負擔。

加藤堅舉東京北郊的大量庫德族住民為例，指出許多報導稱，庫德人從事非法生意，又因為大聲喧嘩和無法遵從日本禮俗，而與當地人發生衝突。性侵與暴力事件也引發媒體關注，外界質疑這些庫德人是在濫用難民收留制度，損害了公眾對該制度的信心。

加藤堅特別表示，許多日本人很怕大量穆斯林移民湧入，憂心發生在歐洲的恐怖攻擊事件，會在自己國家上演。

