日本排球王子怎樣約到河北彩伽？女優歸咎演算法 達人不易外：有機會雙淫

AV女優七瀨愛麗（左）推測，高橋藍會和河北彩伽（右）搭上線，或許和AV女優使用社群的習慣有關，加上系統會自動將追蹤數高的帳號排在前面，名人私訊較容易被看到。（翻攝自X@Alice_Nanase_、@ran_staff、@Saika_Kawakita）

日本人氣國手「排球王子」高橋藍被爆劈腿大咖AV女優河北彩伽，日本八卦雜誌《週刊文春》稱他背著正牌網紅女友，私約河北彩伽到高級飯店開房過夜。外界好奇兩人是如何搭上線，同為AV女優的七瀨愛麗絲推測，或許和AV女優使用社群的習慣有關，加上系統會自動將追蹤數高的帳號排在前面，所以名人的私訊較容易被看到。

七瀨愛麗絲透露，很多女優為了更好地經營品牌事業，都會開啟社群的私訊功能，而像IG這類的平台，會將高人氣帳號發送的訊息置頂，也就是說在演算法的鼓勵下，越有名私訊越容易被看到，這也符合她自己的觀察，因為她也曾收到運動明星或名人私約搭訕。

AV達人一劍浣春秋也在《Play NO.1》網站分享看法，表示除了七瀨愛麗絲的經驗談，另一個點是女優們常在社群註明私訊由事務所統一處理，可實際上經紀人都很忙，通常第一個看到私訊的都是女優本人，所以⋯

結合上述兩種說法，一劍浣春秋認為，這就是為什麼職業運動員與各領域名人很容易勾搭上女優的原因。在他看來，許多男性名人透過互相關注的方式發送私訊，一方面能增加粉絲，另一方面則是積極獵艷建立自己的後宮；而那些被私訊的女孩子在獲得名人關注外，甚至因為得到約會機會感到開心。這不僅是雙贏，也有機會雙淫，但若出事就得吃不完兜著走了。

