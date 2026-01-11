日本排隊吃和牛大踩雷！達人分析「只做外國人生意」 好餐廳2標準曝光

藝人肯納近日到日本旅遊時，在一間五星好評餐廳點了一個和牛漢堡、一個和牛蓋飯，結帳要價18000多日幣（約新台幣3千6百多元），實際品嘗後才發現品質不符大踩雷。對此，日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）表示，該餐廳在Google評論有3948則評價、4.7分，在旅遊評論網站Tripadvisor也有404則評價、4.7分，但在日本人愛用的Tabelog上完全沒有評價，「這是一間日本人完全不會去，只做外國人生意的餐廳」。

林氏璧在臉書粉專發文指出，自己完全沒聽過肯納去的餐廳，查詢之後才發現該餐廳最近在銀座、澀谷、新宿迅速展店，餐點有和牛牛排、拉麵、漢堡等，漢字會寫「五代目和牛」，宣稱是由一位第五代肉舖老闆創立，其家族於1962年起經營和牛生意，供應100%日本清真和牛牛排及漢堡，在入境遊客社群媒體上排名第一。

林氏璧說明，日本一間餐廳是否是間觀光客名店，可以透過Google評論和Tabelog評價觀察，他自己的標準是Google評論200則、4分以上，Tabelog評價100則、3.5分以上，「真正的好店，常常兩邊分數都是超高的」，如果有的店只有Tabelog較高，代表是日本人常去、觀光客沒發現的餐廳。

林氏璧分析，肯納去的餐廳在Tabelog上完全沒有評價，「這是一間日本人完全不會去，只做外國人生意的餐廳」，因此進門前就該有心理準備，另外排隊人潮只有歐美臉孔也要小心；林氏璧緩頰，其實評價不見得有造假，可能是歐美人士來自消費能力高、物價超高的地區，很少到日本旅遊，因此不清楚和牛的價位和品質。

