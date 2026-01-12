日本排隊吃和牛踩雷！達人揭「關鍵2點」：只做外國人生意

生活中心／彭淇昀報導

混血藝人肯納（Kenna）近日到日本旅遊，分享一間五星好評的店家，點了一份和牛漢堡、一份和牛蓋飯，竟要價18000多日圓（約新台幣3600多元），品嘗後發現大踩雷，讓他驚呼「今天不是在吃和牛，是在為我的天真買單」。對此，旅日達人林氏璧表示，該間餐廳在google有4.7顆星、3948則評價，旅遊評論網站Tripadvisor也有404則評價、4.7分，但日本人常用的Tabelog完全沒有評價，讓他直言「這是一間日本人完全不會去，只做外國人生意的餐廳」。

赴日旅遊前，可先查詢Google、Tabelog評論做比較，就可知道該間餐廳是否是觀光客餐廳。（圖／翻攝自Pexels）

林氏璧在臉書粉專發文表示，經常赴日旅遊的他，完全沒聽過這間店，查詢後發現該店近期在銀座、澀谷、新宿等地迅速展店，且是不同型態的分店，販售品項包含和牛牛排、拉麵、漢堡，店名的漢字會寫「五代目和牛」（Godaime Wagyu）。

根據官網介紹，該店由一位第5代肉舖老闆創立，其家族於1962年起經營和牛生意，位於東京銀座築地，供應100%日本清真和牛牛排及漢堡，在入境遊客社群媒體上排名第一。

對此，林氏璧進一步說明，根據Google評論和Tabelog評價，可辨別出一間餐廳是否是間觀光客名店。實際查看該間店的Google評論，有4.7顆星、3948則評價；旅遊評論網站Tripadvisor擁有4.7分、404個評價，排名銀座餐廳中第6名；但日本人常用的Tabelog上完全沒有評價，由此可知「這是一間日本人完全不會去，只做外國人生意的餐廳」。

林氏璧提醒，走進去前可先觀察排隊人潮，若排隊的都是歐美面孔就要小心了。此外，他也坦言，這也不見得是假評價，「這些歐美朋友可能幾年來一次日本，他們消費能力高，來自物價超高的地方，且可能不是很清楚和牛應該的價位或品質為何」。

