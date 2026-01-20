日本排隊名店免等！內行人的快速通關｜Tabelog餐廳預約中文版上線，不懂日文也通

文／景點+ 張盈盈整理

到日本旅行時，最讓人掙扎的事情之一，就是「到底要不要加入那條看不到盡頭的排隊隊伍」。明明肚子已經咕嚕咕嚕叫，卻不敢隨便走進一家店，深怕浪費一餐、甚至直接踩雷。但現在，日本旅行者終於有救星了！不只是不懂日文也能輕鬆預約，甚至某些超人氣名店還能 免排隊、直接入座，趕快筆記起來下次就用這方法去品味美食吧！

圖 / MOOK玩什麼，以下同

沒錯，這篇文章就是要帶你深入介紹兩款日本旅客最愛用的美食神器：TableCheck 的 Fast Pass 免排隊服務，以及剛推出完整中文頁面的 Tabelog 外語預約功能。 只要善用這兩個工具，無論是米其林拉麵、熱門鬆餅、深夜居酒屋，甚至高級懷石料理，都能提前搞定，旅行品質瞬間提升一大截！

透過APP預訂餐廳的手續費，即使取消也不能退款，這一點要注意！

京吃飯最怕什麼？不是貴，是排隊＋踩雷！





大家一定都有這種經驗： 你站在街頭，一家店看起來超熱門、前面排了一大串人。心想：應該很好吃吧？ 結果排了 40 分鐘一吃……欸？也還好，甚至不如家裡巷口的店。

使用APP預訂時可以選擇取餐方式。

或是查了 Google Map，看到一堆日文評論、照片模糊、分數忽高忽低，也不知道到底該不該試。



觀光客的時間很珍貴，尤其旅行只有短短三五天，吃一頓踩雷的機會成本超高。



所以阿墨今天要教的，就是 日本人真的在用、而且外國人也非常好上手的兩大工具：



1.TableCheck——熱門名店免排隊「Fast Pass」



2.Tabelog——日本人最信賴的美食評分網站，正式推出中文介面！





用 TableCheck「Fast Pass」——熱門名店 0 排隊直接入座





你知道嗎？日本現在有些名店早就進入「APP 排隊時代」了！



尤其東京有些拉麵店，排隊一兩小時超正常。像銀座那家獲得米其林一星的拉麵店「銀座八五」，每天都出現大長龍，可是你只要用 TableCheck 的 Fast Pass，多付 390 日幣（約台幣 80 元），就能直接跳過隊伍，入店用餐！





Fast Pass 特色整理：



✔ 免排隊

✔ 手續費低（390～2000 日幣）

✔ APP 支援中文操作

✔ 很多名店都有（拉麵、鬆餅、甜點等）





像甜點控必吃的日式舒芙蕾鬆餅「Flipper’s」也能使用。想像一下你不用在門口罰站，只要到時間走進去——是不是瞬間有種 VIP 的感覺？

但要注意兩件事：



1.手續費不退！ 不管你臨時取消或預約錯誤，Fast Pass 的費用都不能退款。



2.不是所有餐廳都有 Fast Pass，通常是超人氣店家才提供。





TableCheck 使用方式超簡單：



下載 TableCheck → 切換成繁體中文



註冊帳號（用護照英文姓名）



點「Fast Pass」專區



選店、選時間、填資料



用信用卡付手續費 → 完成！



甚至在 Google Map 上看到餐廳介紹裡的 紫色 TableCheck icon，就表示這家也有提供 Fast Pass。 這功能真的救了無數旅客的寶貴時間！

即使取消，手續費也不能退還。

日本人吃飯都查 Tabelog！現在有正式中文界面了





除了免排隊，另一個最重要的工具是 Tabelog（食べログ），日本人最相信的餐廳評價網站。 你知道嗎？日本人其實很少看 Google Map 的評價，他們更依賴 Tabelog——因為評論更詳細、分類更清楚、照 片更真實，還有非常嚴格的評分制度。



Tabelog 的優勢：

✔ 全中文介面（手機網頁最方便）

✔ 超過 35000 家餐廳可預訂

✔ 評價內容非常「日本人」

✔ 有「百名店」指標

✔ 類別清楚（午餐、晚餐、拉麵、甜點分類）

尤其那個「百名店」LOGO 超值得參考，只要看到那個小標誌，基本上就可以放心衝！

如何預約？

選地區

選料理類型

選日期、人數

進階條件（預算、座位、親子等）

選店 → 選套餐（多數店要先選餐點）

填 email、姓名、電話 → 收驗證碼

填信用卡（平台費 440 日幣／人，取消也不退）

餐費是當天付，不會從線上扣。



Tabelog 的中文資訊量真的爆炸詳細，非常適合自由行旅客。

看到這個小 LOGO＝品質保證：百名店



Tabelog 每年會選出各種料理類別的「百名店」， 例如：



拉麵百名店

咖啡百名店

燒肉百名店

居酒屋百名店

西式百名店



如果在 Tabelog 頁面看到小小的「百名店」標誌，那家店基本上就是強者中的強者，無論在地人或旅客都非常愛。 建議出國前可以先列一份「百名店必吃清單」，旅程會更充實！

怎麼吃、怎麼用最聰明？



把我們分享的三大重點整理起來，你的東京美食行程基本上無敵：



① 想吃排隊名店 → TableCheck（Fast Pass）



不用排隊，省時省力。



② 想找好吃又不踩雷 → Tabelog（看 3.3 星以上）



中文界面超方便，百名店更是保證。





最後的旅行建議：不要急著奔跑，把東京的味道慢慢吃



東京是快節奏的城市，但真正好吃的、最有味道的店，反而都藏在巷子裡、樓梯後、老建築中。旅行不用追求「一天踩十家」，而是用心去挑選，讓每一餐都有記憶點。



TableCheck 帶你免排隊，Tabelog 幫你避開地雷，而 mini_minor 的地圖，會讓你吃到歷史、吃到城市的表情。



下次到東京，不妨排一整天「老店巡禮＋名店 Fast Pass 線」的散步行程，聽著街聲、看著招牌、在巷口吃一碗拉麵、在昭和咖啡館喝一杯冰咖啡，最後買一份百年和菓子帶回飯店——那才是最道地、最生活化的東京。







