日本探測船從深海海底采掘到含有稀土的淤泥

（德國之聲中文網）日本首相高市早苗也在社交媒體X上發布了這一消息。她表示，從如此深的海底提取稀土是世界首例。

高市早苗表示：“這是日本實現國產稀土產業化的第一步。我們將努力構建稀土和其他關鍵礦物的可持續供應鏈，避免過度依賴單一國家。”

日本海洋研究開發機構表示，此次測試的目的是檢測從探測船上向海底伸出裝有采掘設備的管道能否將淤泥抽取上來。增加采集量的正式采掘試驗將於2027年2月實施，計劃一天采集約350噸。此後計劃先用運至南鳥島的脫水設備處理淤泥，然後再用船運往本州，嘗試實施稀土的提取與精煉。

中國控制著全球大部分重稀土的生產，這些重稀土用於制造強力耐熱磁鐵，廣泛應用於國防和電動汽車等行業。

去年11月高市早苗在日本國會表示，中國若對台灣采取攻擊行動，可被視為“威脅日本生存的局勢”，暗示若台海爆發沖突東京可能采取軍事行動。自此以後，日本與中國的緊張關系日益加劇。台灣是一個自治島嶼，北京聲稱對其擁有主權。

中國近期暫停向日本出口具有潛在軍事用途的兩用物項，日本方面擔心稀土可能也包含在內。

2010年代，日本研究人員在南鳥島附近的海底發現了富含關鍵礦物的礦藏，其中包括高濃度稀土礦藏，其儲量可供數百年的挖掘開采。

根據戰略創新促進計劃，日本一直在開展該島周邊稀土礦藏的研究、開發和可行性研究。

日本內閣官房副長官尾崎正直周一（2月2日）表示：“從經濟安全和海洋綜合開發的角度來看，成功提取含有稀土元素的沉積物是一項意義重大的成就。”

他表示，要實現稀土泥礦開采的產業化，需要展示從開采到分離提煉的完整流程，並根據正在進行的測試結果驗證其經濟可行性。

日本官方表示，包括稀土含量在內的細節仍需得到進一步分析。

2月3日，中國外交部發言人林劍在例行記者會上，就日本宣布從南鳥島海域深海采掘含稀土淤泥一事作出回應。他表示：“我們注意到日本國內近年來一直都有這樣的報道。”

