日本探詢日中韓高峰會 遭中國拒參加

▲日中關係緊張逐漸升溫之際，日本政府近日向中國、韓國徵詢明年1月實施日中韓首腦會談，但據悉已遭到中方拒絕。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」的言論，引發中國不滿，不斷施壓，要求日本收回言論並道歉外，雙方民間交流也急速降溫。日中關係緊張逐漸升溫之際，日本政府近日向中國、韓國徵詢明年1月實施日中韓領袖峰會，但據悉已遭到中方拒絕。

根據共同社報導，北京政府不滿高市早苗圍繞在「台灣有事」的國會答辯，並做出了激烈反應，近日不僅提醒中國公民近期避免前往日本，並暫停了日本水產品的進口、中斷恢復日本牛肉進口談判等，對日本的外交態度十分強硬。

中國還通知韓國方面，原定於24日舉行的日中韓文化部長會議臨時延期。高市早苗的「台灣有事」言論的影響，不僅在日中間，也擴大至日中韓三國的合作關係。

日中韓三國外長3月在東京舉行會談，就儘早在適當時機舉行領袖峰會達成了一致。不過日本外交消息人士透露，由於日本的國會日程等因素，年內很難實施領袖峰會，因此日本私下探詢中、韓能否在明年1月進行會談，但遭到中方拒絕，目前也無法磋商今後的具體召開時間，能否實現會談變得不明朗。

報導指出，中國已通過外交管道向相關國家表示，由於日本首相未能做出適當的因應，中方因此無法參加峰會。

若日中韓領袖峰會得以實現，預計將由中國國務院總理李強將訪日，有望成為關係正常化的契機。日本打算在明年2月以後也作為主席國儘快促成會談。不過，中國明年2月將迎來春節，且按慣例3月將召開全國人民代表大會，日程協調工作預計面臨困難。

