日本接連與鄰國齟齬 首爾推遲日韓聯合搜救演習

（中央社首爾17日綜合外電報導）日本「讀賣新聞」今天引述日、韓政府消息人士披露，韓國海軍已通知日方，將推遲原定11月下旬與日本海上自衛隊的聯合搜救演習。

日本防衛省一名高層告訴讀賣新聞，將另行安排聯合搜救演習日期。

這項日韓聯合搜救演習自1999至2017年間共舉行10次，2018年12月因日本巡邏機遭韓國巡防艦火控雷達鎖定爭端而中斷，原本今年打算重啟這項演習，作為雙邊恢復防務合作的象徵。

韓國「中央日報」指出，韓方推遲演習似為回應日本近期拒絕為韓國空軍「黑鷹」（Black Eagles）飛行表演隊提供空中加油支援，理由是飛越獨島（日本稱為竹島，日韓之間在這座島存有主權爭議）。

廣告 廣告

在日本拒絕提供加油支援後，韓方也知會日本，將不派軍樂隊參加即將由日本自衛隊舉辦的音樂祭活動。

韓聯社報導，在日本近日公開展示一座博物館擴建、內容涉及聲索獨島主權後，韓國14日召見日本外交官提出抗議。

韓國外交部向日本駐韓大使館總括公使松尾裕敬表達「強烈遺憾」，敦促日方關閉這座宣揚對日本海（韓國稱東海）礁岩群領土主張的博物館。

日本近期擴建位於東京的「領土．主權展示館」。展館建於2018年，內容宣示包括日本對獨島及其他與中國、俄羅斯存在類似領土爭議島嶼的主權。

日本近期接連傳出與鄰國齟齬。除與韓國外，日本因首相高市早苗本月7日表示，如果「台灣有事」伴隨北京使用武力的情況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」；這番話遭中國解讀為有意以武力介入台海衝突而引發中日關係緊張。

此外俄國塔斯社（TASS）報導，俄羅斯外交部11日表示，無限期禁止包括日本外務省發言人北村俊博在內的30名日本公民入境俄羅斯。除北村之外，名單中還包括一些日媒記者及多所日本大學的教授。

俄國外交部在聲明中說：「為回應東京方面持續針對我國及與特殊軍事行動相關的所謂制裁措，我們決定對30 名日本公民實施無限期入境禁令。」自俄國2022年2月入侵烏克蘭以來，日本多次對俄祭出制裁。（編譯：陳亦偉）1141117