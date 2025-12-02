日本控中國2海警船入侵尖閣領海 中方稱依法驅離日本漁船

日本共同社報導，日本海上保安廳表示，沖繩縣尖閣諸島(釣魚台列嶼)的周邊領海，今天(2日)凌晨2點25分接連遭到中國海警局的2艘船隻入侵。這是繼11月16日以來，中國當局的船隻再次入侵尖閣諸島周邊領海，也是今年第29次。

日本海上保安廳第11管區指出，這2艘船隻都配備機關炮。在靠近一艘日本漁船的同時，宣稱擁有領海主權，另外一艘巡邏船則要求日本船隻離開領海。在領海外側的鄰接區，還有2艘配備機關砲的中國船隻。

中國海警局新聞局發言人則表示，12月2日，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施，並警告驅離。

該名發言人表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方敦促日方立即停止在該海域的一切侵權挑釁活動。中國海警將持續在釣魚島海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。(編輯：鍾錦隆)