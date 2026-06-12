日本推新方針盼解決女廁排隊 馬桶數須不低於男性

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（中央社東京12日綜合外電報導）為改善車站及商業設施等女性廁所的排隊現象，日本國土交通省今天通過的新方針指出「男女廁所等候時間應平等」，並規定女性專用的馬桶數量等同或多於男性專用馬桶。

「每日新聞」及「朝日新聞」報導，國土交通省的調查指出，與男性專用馬桶及小便斗的設置總數相比，女性專用馬桶的數量在車站少了37%、機場少了34%、電影院則少了11%。

不過，國土交通省的新方針點出，隨著女性就業率提升，女性在戶外使用廁所的機會日益增加。然而，過去許多供不特定多數人使用的設施是以「男性使用機會較多」為前提設計，導致馬桶數量與實際使用狀況產生落差，進而引發排隊狀況。

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考量到女性在穿脫衣物上花費的時間較長等因素，國土交通省方針點出，為了實現等候時間上的「實質性別平等」，確保足夠的廁所面積與馬桶數量才是理想的做法。

新方針中規定，在男女使用者人數大致相同的設施中，原則上女性廁所的馬桶數量必須「等同或多於」男性廁所的馬桶及小便斗總和。雖然該方針不具法律約束力，但國土交通省預期，這將促使業者及行政機關積極採取相關措施。（編譯：黎婧/核稿：陳正健）1150612