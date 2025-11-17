日本推「AI熊出沒地圖」 旅客即時掌握「與熊距離」

2025年11月17日 週一 上午2:13

生活中心／李筱舲報導

日本近日熊災四起、熊襲事件頻傳，讓日本當地居民和赴日遊玩的旅客人心慌慌。不過，東京上智大學近期發表了「熊出沒風險AI預測地圖」，是全球第一個利用AI來計算日本19個城市的熊隻出沒風險，讓民眾和政府單位提早掌握熊隻出沒軌跡，預防熊襲事件的發生。





全球首例！日推AI「熊出沒地圖」 赴日旅客輕鬆掌握「與熊的距離」

東京上智大學副教授「深澤佑介」率領研究團隊開發出「熊出沒風險AI預測地圖」。（圖／翻攝自《クマ遭遇AI予測マップ》官網）





據日媒《日經》、《共同社》報導，這項技術是由東京上智大學應用數據科學課程副教授「深澤佑介」率領的研究團隊所開發，該技術整合過去熊出沒紀錄、土地覆蓋、人口分布、氣象、道路、海拔以及熊食物豐歉資訊，以每平方公里為單位預測遭遇熊襲的風險，從低到高分為5個等級，以不同顏色分級標示。團隊以秋田縣2021至2022年度資料作為AI訓練的模型，並對2023年度實際案例進行測試，結果顯示，AI能以約六成的精準度重現2023年的熊遭遇案例。

廣告 廣告

全球首例！日推AI「熊出沒地圖」 赴日旅客輕鬆掌握「與熊的距離」

在「熊出沒風險AI預測地圖」中，紅色點表示所在位置遇到熊的風險越高。（圖／翻攝自《クマ遭遇AI予測マップ》官網）





目前熊隻出沒的預測地圖區域涵蓋日本北海道札幌市及本州東京都等19個區域，地圖上會用紅色到黃色的漸變標記，表示AI估算出此位置遇到熊的機率，越接近紅色，表示遇到熊的風險越高。深澤佑介也表示，根據AI的預測，在山腳下、河邊、山間公路、老化嚴重地區或是熊容易藏身的地方，有較高的風險會遇到熊隻。也提醒赴日旅客可多加善用「熊出沒風險AI預測地圖」，隨時確認「自己與熊的距離」，避免潛在危險發生。





原文出處：全球首例！日推AI「熊出沒地圖」 赴日旅客輕鬆掌握「與熊的距離」

更多民視新聞報導

驚！宿舍潮濕成霉菌溫床 女大生親揭「除濕袋」效果

高速公路驚見「活體雨刷」 蛇狂甩身軀笑翻全網

不起眼小物掀網熱議！小吃店常用束帶竟叫「這個」

