日本掰掰！中國人改去「這1國」旅遊 台灣人卻崩潰：拜託不要

生活中心／李紹宏報導

近期中日關係緊張，中國政府呼籲民眾「暫時避免前往日本旅遊」，隨後即傳出多達12條中日航線取消班次。對此，知名旅日達人林氏璧觀察到一個罕見現象：無論是中國、日本還是台灣的網友，清一色「一片叫好」，直呼這是難得的「三方共識」。不過，林氏璧也透露，不少中國遊客因此轉向韓國旅遊，這讓許多想去韓國的台灣人嚇翻，直呼「拜託不要欸！」

中日關係陷入僵局，中國宣布取消12條中日航線。（圖／翻攝自PIXABAY）

12條中日航線取消！台、中、日三方難得一片叫好

旅日達人林氏璧在臉書粉專指出，據中國媒體引述第三方平台「航班管家DAST」的數據，截至昨（24）日上午10時，統計有12條中日航線取消了未來一週的所有航班，受影響的熱門地點包括名古屋、福岡、札幌、大阪等地。此外，數據分析顯示，未來一週中國赴日計劃航班的取消率將在27日達到21.6％，創下近一個月以來的最高峰。目前中國赴日每週航班量約為1224班次。

至於「12條航線取消光」是否等同於該航線取消率100％？林氏璧解釋，這類被「取消光」的航線，多半是每週僅有2至3班的低頻率航班，一旦這些為數不多的班次取消，從數據上看就會呈現該航線未來一週「取消率100％」的情況。

除了數據上的變化，林氏璧觀察到一個極為罕見的現象：台灣、日本、中國三地網友對於中日航線取消潮，竟達成了高度一致的共識。無論在何地社群，評論區皆充滿「這樣就對了！」「太好了！」等「一片叫好」的聲音。

中國遊客恐轉向韓國旅遊 台灣人嚇翻：拜託不要！

專家預估，這起中日風波恐導致中國遊客轉向韓國旅遊，讓台灣人嚇翻。（示意圖／翻攝自pixabay）

不過林氏璧分析，受影響的中國旅客將旅遊目光轉向鄰近的韓國或是選擇國內旅遊作為替代方案。對此，讓不少想去韓國的台灣人相當傻眼，直呼不想在旅遊中看到中國人，「呃，我寒假才安排了第一次去首爾玩耶」、「韓國表示驚嚇」、「這下韓國人擠人了」、「太好了，原本要去韓國，現在改成12月初去大阪京都東京了，希望不要太早改變，想1月再去北海道看雪」、「明年年初要去日本跟韓國，真的不知道該開心還是難過欸，很怕韓國行有點恐怖」。

