日本提前國會大選 矢板明夫看好台日深化

▲日本首相高市早苗提前解散國會並大選，被認為是一場政治豪賭。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗19日在官邸召開記者會，正式宣布將於23日解散眾議院，下月8日提前進行大選，並坦言希望加強施政力道、解決政策可能因席次而被綁架的問題。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，目前看來，高市所屬的自民黨勝算還是偏高，他並不看好立憲民主黨與公明黨的合併成果。

矢板明夫19日深夜在臉書粉專發文，認為對僅僅就任首相3個月的高市而言，提前解散國會進行大選，是一場把政治生命押上去、不能失敗的豪賭，而為了迎接這場選舉，日本2大在野黨-立憲民主黨與公明黨也突然宣布合併，成立新政黨「中道改革連合」，試圖在短時間內整合力量，正面迎戰高市早苗率領的自民黨。

廣告 廣告

矢板明夫直言，自己並不看好「中道改革連合」的選情，因為政黨結合最重要的是理念要一致，但立憲民主黨與公明黨仍在多個議題上彼此對立，整合來的突然，很多政策路線都還沒有形成共識，就好像用黏性很低的膠水暫時黏在一起，難以經受考驗，意見不容易整合，向心力也低。

再者，矢板明夫指出，公明黨與自民黨維持了26年的聯合執政，3個月前才分道揚鑣，如今卻轉身就與長期對立的立憲民主黨合併，難免給人留下「為了選舉不擇手段」的印象，對雙方支持者來說也是很大的挑戰。第3個問題就是理念過於模糊，新政黨強調「中道」，不論是積極或保守、偏左或偏右、親美或親中，都刻意「不選邊站」，結果反而讓選民摸不著頭緒，一個「說不清楚自己要做什麼」的政黨，很難激發真正有熱情的支持者。

所以，矢板明夫認為，這場選舉的主軸很清楚，就是高市早苗選擇正面對決，企圖透過這次選舉，鞏固自己在黨內外的地位，而倉促拼湊成軍的「中道改革連合」，恐怕難以承受選民檢驗，他判斷高市領導的自民黨勝算比較大，台日關係也有機會在這樣的政治基礎上持續深化。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高市早苗宣布解散國會提前大選！親曝背後理由

川普訪中前先卡位？高市早苗3月將首度訪美 商討美日對中政策

超級好朋友！義大利總理梅洛尼與高市早苗自拍 親曬AI動畫風合照