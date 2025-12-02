日本提舊金山和約「中國大反彈」！ 她揭關鍵原因：比台灣有事更嚴重

日本首相高市早苗上月26日引述舊金山和約，稱日本無權決定台灣法律地位，再度引來中國抗議。路透社



日本首相高市早苗上月26日出席黨魁辯論時，引述《舊金山和約》表示日本無權認定台灣法律地位，相關說法引發中國大動作抗議，中國外交部發言人郭嘉昆表示，《舊金山和約》對台灣主權歸屬等涉及中國領土和主權權利的處置都是非法無效的，中國大使館更指稱，《舊金山和約》和所謂「日華和平條約」只是無效的廢紙，中國官媒《新華社》12月1日也發文重申「中方從來沒有接受過《舊金山和約》」。對此，反紫光奇遊團成員許美華也在臉書發文解釋，為何中國對《舊金山和約》這麼感冒。

許美華昨日（12/1）在臉書發文指出。高市早苗日前和在野黨黨魁辯論時，引用《舊金山和約》，表示日本沒有立場去認定台灣的法律定位，有趣的是高市說出這段話的時間點，是接在稍早回應「台灣有事」引發中國強烈不滿、中國領導人習近平和美國總統川普通電話，川普接著又打給高市早苗之後。

許美華表示，當時川普打給高市早苗後，隨即引發「到底川普有沒有要求高市最近稍微克制一點不要再惹習大大生氣」的風波，當時《華爾街日報》記者稱「有」，引來日本政府公開否認，稱該報導「沒有事實根據」，並向《華爾街日報》提出抗議，過兩天高市早苗就提到《舊金山和約》，許多中國網友還很高興地以為高市早苗在中國壓力下退縮了，不承認台灣是國家，「其實，高市說《舊金山和約》，是比「台灣有事」還更嚴重的事。」

許美華解釋，《舊金山和約》的最大重點，就是日本放棄對台灣、澎湖的主權，但台灣的主權和地位歸屬，並未同時做出界定，這也是許多獨派大老過去幾十年來一直大聲疾呼的「台灣地位未定論」，因此中國當然一直拒絕承認《舊金山和約》，並稱該合約對台灣主權的處置「非法無效」。這兩天中國外交部猛烈砲轟高市引述《舊金山和約》，大家就可知道中國對這個議題是多麼反感。

許美華也提到，《舊金山和約》相關議題之所以重新開始發酵，是因為美國在臺協會（AIT）9月12日回覆中央社時表示「中國試圖扭曲（intentionally mischaracterizes）《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《舊金山和約》的歷史文件，試圖支持其脅迫台灣的行動」，同時明確表示北京的敘事錯誤，這些文件都未決定台灣最終政治定位。當時《聯合報》還詢問美國國務院，結果國務院回應「AIT已準確地傳遞訊息，中國刻意扭曲二戰時期文件來支持其脅迫台灣行動，以征服台灣。」

許美華感嘆，台灣獨派人士過去到處奔走幾十年，就是希望國際社會表態支持「台灣地位未定論」，但在中國惡勢力打壓下，總是孤鳥難鳴。如今台灣靠著自己的努力，成為全球不可或缺的半導體供應鏈，加上美中對抗的大戰略架構，終於等到國際盟友的聲援，美國在國際情勢詭譎、台灣面臨歷史時刻之際，第一個重新開啟了這個重要議題，日本首相高市早苗適時引用《舊金山和約》，也看出美日同盟對台灣地位未定的共同立場和默契。若再加上歐盟對民主台灣的友善和支持，「苦了幾十年的台灣，終於迎來國際社會的認同。」

