日本搖滾天團 ONE OK ROCK 演唱會票價出爐！4月登上臺北大巨蛋開唱「只有一場」 搶票日期＋售票資訊一次看

席捲全球日本搖滾天團ONE OK ROCK正式宣布2026年重返亞洲，並將於4月25日首度站上臺北大巨蛋開唱。這不只是ONE OK ROCK睽違台灣的大型演出，更寫下全新紀錄，成為史上第一組在臺北大巨蛋舉辦專場的日本藝人，且台北站「僅此一場」，消息曝光後立刻在樂迷圈掀起高度關注。門票將於 1月31日 (六) 中午12點 KKTIX售票系統全面開賣，國泰世華CUBE信用卡卡友可於1月30日 (五) 中午 12:00 起至 23:59 在KKTIX售票網站享優先購票，限量售完為止。

日本搖滾天團ONE OK ROCK

距離他們2024年9月在高雄世運主場館、5萬名歌迷冒雨合唱的畫面仍歷歷在目，4月將再度來台，直接挑戰象徵指標性的臺北大巨蛋場館，對樂迷來說，勢必是一場必須親臨的搖滾之夜。

《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》資訊

ONE OK ROCK 4月開唱 日團首攻臺北大巨蛋

ONE OK ROCK此次宣布舉辦《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》，將於2026年4月25日登上臺北大巨蛋開唱，成為第一組在該場館舉辦專場的日本藝人。團員同步透過社群平台向樂迷預告好消息，喊話表示：「終於公開！我們要在2026年初回到亞洲了！大家準備好了嗎？」

亞洲巡迴啟動 直進殿堂級「臺北大巨蛋」

《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour》亞洲巡迴將於二月自曼谷啟程，橫跨首爾、馬尼拉、新加坡、台北、吉隆坡、上海等城市，並同步展開生涯最大規模的澳洲巡迴。ONE OK ROCK繼征服高雄世運後，再度挑戰更具代表性殿堂級場館「臺北大巨蛋」，以爆發性的現場與直擊人心的音樂震撼全球樂迷。

成軍20週年 世巡橫掃歐美

自2025年展開的全新世界巡演《DETOX》已席捲美洲、歐洲及日本各大城市。美國多座城市場場完售，洛杉磯等指標性場館一票難求；回到日本，更在日產體育場連續兩天開唱，吸引超過十萬名歌迷進場朝聖，氣勢驚人。

歐洲巡演同樣聲勢浩大，ONE OK ROCK受邀在巴黎擔任Linkin Park八萬人演唱會的開場嘉賓，再次證明ONE OK ROCK在國際搖滾舞台的頂尖影響力。

《DETOX》專輯引爆高度迴響

與巡演同名的最新錄音專輯《DETOX》推出後，迅速獲得全球樂迷高度迴響。其中話題主打〈Tropical Therapy〉在強勁節奏與旋律中，揉合療癒與鼓舞能量，被不少歌迷視為現代人情緒出口，也展現 ONE OK ROCK 進化後的全新面貌。

臺北大巨蛋場次 票價與售票資訊一次看

ONE OK ROCK台北站只有一場，樂迷們勢必要把握這場朝聖之夜，門票將於 1月31日 (六) 中午12點 KKTIX售票系統全面開賣，國泰世華CUBE信用卡卡友可於1月30日 (五) 中午 12:00 起至 23:59 在KKTIX售票網站享優先購票，限量售完為止。

《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》臺北大巨蛋售票資訊

演出時間｜2026 年 4 月 25 日（六）

演出地點｜臺北大巨蛋

票價｜NT$6,280／5,680／4,880／4,480／3,880／2,880／2,480／1,880

身障席｜NT$2,840（B1）／2,240（L2）

售票平台｜KKTIX

售票連結｜https://kklivetw.kktix.cc/events/080bd3e0

全面開賣｜2026 年 1 月 31 日（六）中午 12:00

信用卡優先購｜國泰世華 CUBE 信用卡卡友

優先時間｜2026 年 1 月 30 日（五）12:00 至 23:59（限量售完為止）

（圖片來源：KKLIVE）

