日本搖滾樂團新曲MV 嘉義取景 音樂串起城市記憶與國際文化對話

為深化城市文化的國際交流並推動影視音產業發展，嘉義市政府文化局持續支持國內外創作者來嘉義拍攝與創作。日本京都搖滾樂團 Hakubi 近日推出最新數位單曲〈何者／Whoever You Are〉，其音樂錄影帶特別選在嘉義市多處城市場景取景，透過音樂與影像交織，細膩描繪嘉義的生活風景與人文底蘊，展現城市作為創作基地的文化能量。

↑圖說：日本京都搖滾樂團 Hakubi 近日公開最新數位單曲〈何者 / Whoever You Are〉，其音樂錄影帶特別選擇嘉義市城市場景取景。（圖片來源：嘉義市文化局提供）

〈何者／Whoever You Are〉源自 Hakubi 主唱兼吉他手片桐（Katagiri）對家族記憶的追尋。片桐的祖父曾於日治時期在嘉義生活與就學，返日後仍與台灣保持深厚情感連結。2025年4月，片桐來台展開嘉義尋根之旅，在在地人士協助下，於祖父母校嘉義農林學校（現為嘉義大學）尋得記載祖父姓名的學生名冊，進一步加深他對嘉義城市歷史脈絡的理解，並將這段情感轉化為音樂創作的核心靈感。

↑圖說：Hakubi 主唱兼吉他手片桐（Katagiri）(右)的祖父曾於日治時期在嘉義生活與就學，（圖片來源：嘉義市文化局提供）

Hakubi 與台灣的交流始於2024年9月首次來台參與音樂節演出，2025年6月在台北舉辦首場專場演唱會後，隨即南下嘉義拍攝新曲 MV。本次拍攝計畫在嘉義市政府文化局支持下進行，由導演石原慎執導，取景涵蓋中央第一商場、嘉義公園日式神社遺跡、蘭潭水庫及大溪里水田等地，鏡頭深入城市日常空間，呈現嘉義兼具歷史記憶與當代生活感的城市樣貌。

↑圖說：MV鏡頭深入城市日常空間，呈現嘉義兼具歷史記憶與當代生活感的城市樣貌。（圖片來源：嘉義市文化局提供）

文化局長謝育哲表示，透過音樂與影像等跨域創作形式，不僅能協助國際創作者深入理解嘉義的文化紋理，也有助於推動城市形象的國際傳播。Hakubi 此次作品以個人家族記憶為起點，延伸至對土地、歷史與情感的書寫，正體現嘉義作為文化城市，能承載多元敘事並轉化為創作能量的特質。

↑圖說：透過音樂、影像等跨域創作形式，不僅能協助國際創作者深入理解嘉義的文化紋理，也有助於推動城市形象的國際傳播。（圖片來源：嘉義市文化局提供）

新單曲〈何者／Whoever You Are〉已於2025年9月全球數位發行，透過音樂與影像向世界傳遞嘉義所蘊含的溫柔力量與人文深度。文化局也同步宣布，「2026嘉義市音樂影像（Music Video）補助拍攝計畫」即日起開放申請，期盼吸引更多國內外音樂創作者走進嘉義，以創作為城市開啟更多與世界對話的可能。

