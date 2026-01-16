日本搖滾樂團 Hakubi 新曲於嘉義取景 透過音樂影像與國際文化連結

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】為推動城市文化國際交流及影視音產業發展，嘉義市政府文化局持續支持國內外創作者於嘉義進行拍攝與創作。日本京都搖滾樂團 Hakubi 近日公開最新數位單曲〈何者 / Whoever You Are〉，其音樂錄影帶特別選擇嘉義市多處城市場景取景，透過音樂與影像交織，細膩呈現嘉義深厚的人文底蘊與日常生活風景，展現城市作為創作基地的文化能量。

〈何者 / Whoever You Are〉一曲源自 Hakubi 主唱兼吉他手片桐（Katagiri）對家族記憶的追尋。片桐的祖父曾於日治時期在嘉義生活與就學，返日後仍與台灣保持深刻情感連結。2025 年 4 月，片桐來台展開嘉義尋根之旅，在在地人士協助下，於祖父母校嘉義農林學校（現為嘉義大學）中找到記載其祖父姓名的學生名冊，進一步深化其對嘉義城市歷史脈絡的理解，並將相關感受轉化為音樂創作。

Hakubi 與台灣的交流始於 2024 年 9 月首次來台參與音樂節演出，並於 2025 年 6 月在台北舉辦首場專場演唱會。演唱會結束後，樂團隨即南下嘉義拍攝新曲 MV。本次拍攝計畫獲嘉義市政府文化局支持，由導演石原慎執導，取景包含中央第一商場、嘉義公園日式神社遺跡、蘭潭水庫及大溪里水田等場域，鏡頭深入城市日常空間，呈現嘉義兼具歷史記憶與當代生活感的城市樣貌。

文化局謝育哲局長表示，透過音樂、影像等跨域創作形式，不僅能協助國際創作者深入理解嘉義的文化紋理，也有助於推動城市形象的國際傳播。Hakubi 本次作品以個人家族記憶為出發，延伸至對土地、歷史與情感的書寫，正體現嘉義作為文化城市，能夠承載多元敘事並轉化為創作能量的特質。

新單曲〈何者 / Whoever You Are〉已於 2025 年 9 月 全球數位發行，透過音樂與影像，向世界傳遞嘉義所蘊含的溫柔力量與人文深度。

為持續推動音樂與影像跨域創作，並促進城市文化國際能見度，嘉義市政府文化局辦理「2026 嘉義市音樂影像（Music Video）補助拍攝計畫」，即日起正式開放申請，誠摯邀請國內外音樂創作者踴躍參與。

圖說：日本京都搖滾樂團 Hakubi 近日公開最新數位單曲〈何者 / Whoever You Are〉，其音樂錄影帶特別選擇嘉義市多處城市場景取景，透過音樂與影像交織，細膩呈現嘉義深厚的人文底蘊與日常生活風景，展現城市作為創作基地的文化能量。 （圖：記者劉芳妃翻攝）