日本搖滾樂團Novelbright 3/7高流開唱

記者王丹荷／綜合報導

從街頭駐唱到制霸排行榜，日本超人氣搖滾樂團Novelbright今（13）日正式宣布將於3月7日再度登臺，以規模全面升級的全新亞洲巡演《Winding Road》挑戰高雄流行音樂中心（海音館），帶著樂團蛻變後的現在進行式與樂迷相遇；這場演出，不僅是樂團對臺灣歌迷的承諾，更是其音樂版圖由北向南擴張的重要里程碑。

日本大阪出身的5人搖滾樂團 Novelbright音樂實力有目共睹。不敗代表單曲〈Walking with you〉、〈ツキミソウ（Evening Primrose）〉、〈愛とか恋とか（Aitoka Koitoka）〉首首在串流平台突破1億次播放。去1月數位發行的〈ワインディングロード（Winding Road）〉作為日劇《法庭之龍》的主題曲，引發大量共鳴討論，歌曲描寫在人生曲折道路上仍選擇向前，也與樂團一路走來的成長歷程相互呼應。

團員近來的表現同樣十分活躍，主唱竹中雄大憑藉出眾的歌唱實力，去年參加歌唱選秀並代表日本出戰紀念日韓邦交的《日韓歌王戰》歌唱對抗賽，在日韓兩地掀起現象級討論熱潮。這股跨國關注度也反映在演唱會票房上；去年10月Novelbright在南韓首度舉辦arena規模的單獨演唱會，5,000張門票全數售罄。同年他們也首度登陸香港全新場館TIDES開唱，所到之處皆引發樂迷強烈迴響。

除此之外，團員們更積極拓展音樂版圖，竹中雄大宣布將於本月發行首張個人翻唱專輯《DIVA》，精選多首經典曲目向影響他的女性歌手致敬；團員們也陸續展開個人音樂計畫，在不同領域大放異彩。Novelbright高雄演唱會門票將於1月16日（五）中午12時在KKTIX開賣。

日本搖滾樂團Novelbright將於3月7日在高雄開唱。（必應創造提供）