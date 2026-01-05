日本搖滾歌姬LiSA 確定登台北小巨蛋 重現萬人熱血齊唱〈紅蓮華〉

【緯來新聞網】日本搖滾歌姬 LiSA 今（5日）正式宣佈，將展開睽違兩年的全新個人亞洲巡迴演唱會 「LiVE is Smile Always～15～ (iCHiNiTSUiTE GO)」。此次巡演不僅是為了慶祝她出道 15 週年的重要里程碑，更實現了她與台灣歌迷的約定「唱進台北小巨蛋！」

日本搖滾歌姬 LiSA出道 15 週年宣佈將來台開唱。（圖／好玩國際提供）

LiSA 在 2024 年的亞洲巡演中，不負「秒殺歌姬」的名號，在國立體育大學綜合體育館舉辦的台北場演唱會開賣隨即秒殺，現場萬人齊唱〈紅蓮華〉的熱血場面令人動容又印象深刻。2025年的LiSA也相當精采，成功完成美國巡迴演出，也為《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》演唱主題曲之一的〈残酷な夜に輝け - Shine in the Cruel Night 〉（照亮殘酷的夜晚），這也是LiSA四度為動畫系列《鬼滅之刃》演唱主題曲。近期則剛成功的結束了日本國內巡迴「LiVE is Smile Always ~ PATCH WALK~」，年末更再度登上NHK紅白歌合戰的殿堂。

在這次公佈的亞巡計畫中，台北場次應該最令歌迷振奮，因為LiSA一直跟歌迷有著約定：「希望下次能在台北小巨蛋見面！」如今，這個夢想終於將在 2026 年 6 月 19 日、20 日 連續兩天的演出中實現。隨後，LiSA 也將於 7 月移師香港亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Arena），以及 8 月前進首爾奧林匹克廳。

