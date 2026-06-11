日本搞笑藝人若林正恭小說《青天》 入圍「直木賞」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

日本搞笑藝人「若林正恭」的小說《青天》，入圍日本直木賞。

日本文壇重量級獎項「直木賞」，今（11）天公佈入圍名單，日本知名搞笑組合「奧黛麗」的成員若林正恭，他所寫的首部長篇小說《青天》獲選入圍，成為日本第一位作品獲得直木賞入圍的搞笑藝人。（葉柏毅報導）

綜合日本媒體報導，現年47歲的若林正恭，雖然是搞笑藝人，不過也喜好文字工作，曾發表過不少散文，也寫過專欄，他細膩的觀察與獨特的文風，受到不少好評。《青天》是若林正恭首次挑戰長篇小說創作，2024年開始連載，今年2月由日本「文藝春秋」出版社正式出版，上市前即因預購熱烈，決定加印，目前累計發行量已經突破29萬冊。

廣告 廣告

《青天》的故事背景，設定在1999年，講述一名來自弱小美式足球隊的高中生「阿里」，在離開球場多年後，重新面對這項運動與自我的青春成長故事。若林正恭在得知自己的作品入圍直木賞後，感到十分驚喜。他說，自己只是因為熱愛美式足球，而全心投入創作，從未想過能夠入圍直木賞。

日本文壇兩大獎當中，「芥川賞」是純文學獎的代表獎項，以鼓勵新人作家為宗旨；而「直木賞」則是大眾文學代表獎項，主要頒給已出版的大眾文學作家。芥川賞與直木賞一年各頒發兩次，獎金各為100萬日圓，合台幣約20萬元。

延伸閱讀