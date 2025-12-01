日本搭機遇黃國昌坐在前面！王瑞德「見他1舉動喊像蟲」：歹咪啊

政治中心／黃依婷報導

民眾黨主席黃國昌日前率黨團到日本訪問，並於28日晚間返台。對此，資深媒體人王瑞德也透露，當天他回台時恰巧跟黃國昌搭乘到同班機，且黃國昌還坐在他前面，全程3個多小時不時可見對方1舉動，讓他不禁感嘆「一堆網友紛紛叫我要到大廟祭改，我聽太太的話特別買三種彩券改運」。

王瑞德在Threads發文，閉上眼睛就以為看不見，人家可能不認識自己，他在28日晚間8點20分從日本搭乘返程的飛機，怎料黃國昌竟然就坐在他前面，「全程三個多小時看三部片，身體像蟲一樣動來又動去」，讓他不禁感嘆「這趟日本旅行唯一缺點：沒想到同一班機遇到歹咪啊」。

王瑞德也有感而發，自己終於可以體會立法院坐他後面的王義川的心情，一堆網友看到他的貼文後，紛紛叫自己要到大廟祭改，他也表示「我聽太太的話，特別買三種彩券改運！」。

