日本搭機一抬頭「驚見黃國昌」！王瑞德揭「他1動作像蟲」網急了

政治中心／綜合報導



民眾黨主席黃國昌近日才帶著青年訪團飛往日本，沒想到卻被爆料遭日本親日政客「婉拒見面」，隨後四叉貓PO出黃國昌獨自一人在候機室的身影引發討論，沒想到目擊情報又再度出現，資深媒體人王瑞德就分享自己搭飛機竟遇到黃國昌，他見到對方「這狀態」直接傻眼吐槽了。





日本搭機一抬頭「驚見黃國昌坐前面」！王瑞德揭「他1動作像蟲」網急喊祭改

黃國昌日本行遭爆「被婉拒見面」引發討論。（圖／翻攝自民眾之聲）

資深媒體人王瑞德於個人經營Threads帳號，發文曬出自己搭飛機從日本返回台灣時，竟遇到民眾黨主席黃國昌搭同班機，更巧的是對方竟坐在自己前面，讓他感嘆「閉上眼睛就以為看不見」，更透露黃國昌全程三個多小時看三部片，「像蟲一樣動來又動去」，讓他回想起民進黨立委王義川過去在立法院，坐在黃國昌後面的心情，他更透露有許多網友叫他「要到大廟祭改」，但他自己最後還是決定要聽太太的話，跑去買三種彩券改運。

廣告 廣告





王瑞德貼文曬出黃國昌在機艙內的抬頭畫面，還有自己買三種彩券改運的紀錄，貼文一曝光馬上就在短短6小時內吸引超過20萬名網友到場關心黃國昌近況，留言表示：「哇，瑞德哥比川哥還需要祭改」、「居然離得那麼近！」、「他平常講話的時候肩膀就會一直抖」、「阿娘喂！」、「辛苦了」、「辛苦了⋯三小時真難熬」、「出國還遇到」。





日本搭機一抬頭「驚見黃國昌坐前面」！王瑞德揭「他1動作像蟲」網急喊祭改

黃國昌搭飛機身影被目擊，還被王瑞德評論：「像蟲一樣動來又動去」。（圖／民視資料照）





原文出處：日本搭機一抬頭「驚見黃國昌坐前面」！王瑞德揭「他1動作像蟲」網急了

更多民視新聞報導

黃國昌訪日「柯文哲秒回民眾黨部」！遭問「見縫插針」阿北藏不住

陳水扁「轉行賣小吃」細節流出！親點名「藍綠白大咖」喊話了

台中正妹狂練肌力「一看竟是洪慈庸」！為尪請辭3年超狂近況曝光

