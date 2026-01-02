日本搭火車可以泡溫泉！三重足湯列車冬季限定登場

日本三重縣菰野町冬季足湯列車服務位於日本三重縣的菰野町，今年冬季再次推出話題性十足的「足湯列車」服務。這項獨特的觀光體驗使用近鐵的人氣觀光列車「つどい（TSUDOI）」，列車第2車廂特別設置以檜木打造的足湯池，使用湯之山溫泉的天然溫泉水，讓旅客能夠一邊泡腳、一邊欣賞沿途風景。

足湯列車的運行期間為2025年1月31日至2月23日，僅在週末與國定假日提供服務，總計8天班次。列車從近鐵名古屋站出發，終點站為湯之山溫泉站，中途可於近鐵四日市站上下車。去程於上午10時06分從名古屋發車，11時50分抵達湯之山溫泉；回程則於下午15時38分從湯之山溫泉發車，17時23分返抵名古屋。

車程中的服務不僅限於足湯體驗。列車內販售菰野町的地酒、溫泉點心與特色伴手禮，讓旅客在移動途中就能品味地方風味。搭乘旅客還可獲得紀念乘車證，以及可於湯之山溫泉周邊使用的優惠手形，包含纜車、日歸溫泉設施與觀光景點的折扣優惠。

觀光列車的乘車費用為成人約510日圓、兒童260日圓，另需支付一般乘車券與足湯券費用。對於計劃從名古屋出發進行一日或兩日溫泉之旅的自由行旅客而言，這項服務提供了獨特的移動體驗選擇。

這項冬季限定的足湯列車服務，將日本傳統的溫泉文化與現代交通工具結合，創造出新型態的觀光體驗。旅客不再只是單純地從一地移動到另一地，而是從踏上列車的那一刻起，就已經開始享受放鬆的溫泉之旅。

