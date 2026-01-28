日本摩托車神社交化跨海到台南玉井設海外首座重機神社

記者張淑娟／玉井報導

日本摩托車神社文化首次跨出日本，首站重機神社更落腳在玉井區，廿八日舉辦「重機神社入魂儀式」，數十輛重機到場參與，並由日本摩托車協會理事長吉田純一與日本重量較神職人員為到場每輛重機做祈福加持儀式，此舉也揭開台日重機文化交流序幕。

玉井區迎來日本道地的台灣輪樂烏龍麵店，輪樂更引進日本重機文化，廿八日舉辦「重機神社入魂儀式」，市長黃偉哲與遠道而來的日本神道扶桑教管長宍野史生、日本摩托車協會理事長吉田純一共同見證日本重機信仰體系，正式延伸至台灣的歷史性時刻。而此重機神站更是日本摩托車神社首次在海外設立，也為台南淺山注入國際化的觀光量能。

廿八日的重機入魂儀式，由日本神道扶桑教管長宍野史生、日本摩托車協會理事長吉田純一、日方重量級神職人員和輪樂負責人陳宏明一起為到場的每輛重機祈福加持，當儀式開始，重機即發動引擎，這也讓騎士們見證了日本重機神社文化。黃偉哲表示，此次重機神社海外首站選擇玉井，象徵台日情誼的跨海聯動，而台南淺山風景優美、地形起伏豐富，是全台重機騎士最愛的熱門路線，市府希望藉由日本神社「行路守護」的精神，呼籲來到台南山區追風的車友，在享受駕駛樂趣的同時，更要重視交通安全與行車秩序。

日本重要神職人員為機車做祈福加持。（記者張淑娟攝）

輪樂負責人陳宏明則指出，此次重機神社入魂儀式遵循日本神道扶桑教體系之正統儀式規格進行，並由日方重量級神職人員親自來台主持，展現對海外首座據點的高度重視，而選擇台南玉井作為海外第一站，主要是玉井兼具山城地形、道路文化與在地人文精神，與日本重機文化中對「行路安全、旅途守護」的信仰核心契合，因此被視為最能承載神社精神的地點。

陳宏明也表示，重機神社所屬的信仰源自日本神道扶桑教，其精神脈絡可追溯至富士山信仰體系，而富士山在日本神道中被視為聖山，並設有嚴謹的開山、閉山祭祀制度，象徵人與自然之間的敬畏與秩序，此次來台主持儀式的神職人員，長年參與相關神事與信仰體系運作，其出席也代表日本本社對此次海外入魂儀式的正式認可。