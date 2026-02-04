日本擁2千萬豪宅！吳淡如證實早放棄日本長居權 「致命關鍵」曝光

記者蔡維歆／台北報導

知名作家兼理財專家吳淡如近日在臉書透露正頂著寒風赴東京出差。在東京投資2千萬房產的她透露這次行程主要是處理公司的日常瑣事。她表示，自己其實並不喜歡行政作業，但由於一段時間未親自管理，公司出現「一片荒蕪」，許多事情都必須由她親自處理。



吳淡如表示其實自己非常不喜歡瑣事或行政作業，不過因為有一陣子沒管，「一片荒蕪」，很多事情也必須自己來處理。有人說萬事起頭難，吳淡如認為就算在穩定的事業，人事的管理也很難，「不能系統化，就會有無數麻煩，所以也只能努力中。」吳淡如也分析日本現在的執政還是排外的，過去給外國人開公司的紅利取消了，有很多更動，「對於長居者的稅率也是加了又加，除非沒收入，還好我很早就放棄了長居權，否則每年要繳國民年金多得可怕。」

廣告 廣告

吳淡如分享日本投資心法。（圖／翻攝自臉書）

針對赴日置產潮，她強調，「買錯比買貴更可怕」，寧可選擇東京昂貴的地段，也不要貪便宜買偏遠物件；其次，「不要有台灣思維」，台灣房價容易跟著大環境齊漲，但日本房價則是「地段決定生存」；最後，她提醒投資者要「考慮退出機制」，購屋時就要思考未來誰會接手，如果沒有合適接手人選，就不應輕易下手。

更多三立新聞網報導

白冰冰子弟兵出道3年超狂！每月狂接10多場尾牙 「驚人收入」曝光了

深V中空裝超辣！69歲陳美鳳「爆乳溢出來」不藏了 驚人畫面震撼全場

6個月巨大孕肚全現形！女星曬超辣比基尼照 胖8公斤「真實現況」曝

大S婚內流產爆孩子具俊曄的！律師揭她生前最後對話 官司拖1年仍未果

