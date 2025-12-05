即時中心／林韋慈報導

根據《日本每日新聞》昨（4）日報導，多名政府與執政黨人士透露，目前取得日本國籍的居住要求比申請永久居留權的10年還短，因此政府內部普遍認為規定過於寬鬆，計畫在明年1月公布的外國人政策基本方針中納入相關調整。





日本政府計畫將外國人取得日本國籍所需的居住年限，從現行「5年以上」實質提高至「10年以上」。

4日，日本政府在自民黨內部會議中說明，此項方針將以實務操作層面進行，而非直接修改國籍法中「5 年以上」的條文。申請國籍除居住年限外，還需符合「品行良好」、「申請人或配偶能靠自身財產或技能維持穩定生活」等條件，審查機關亦擁有極大裁量權。因此，政府傾向逐步提高實際被批准入籍者的居住年限至10年以上。



此外，申請日本國籍者還必須具備「日常生活不會有困難的日語能力」，這是申請永久居留權時沒有的要求。日本首相高市早苗於11月初召開相關閣員會議，指示以2026年1月彙整基本方針為目標，並加強管制非法居留者及限制取得土地。



近期，日本因首相高市早苗的「台灣有事」說，而使中國「卡日」小動作頻繁，甚至傳出多起日本藝人赴中國行程臨時喊停。日本經濟大臣小野田紀美2號也回應，日本政府希望將日本文化推廣至全球，而非單一國家。

廣告 廣告

早在11月，小野也曾表明，未來希望能打造沒有不良外國人的日本；此次外國人居住年限調整政策，也可看出日本政府在保護本土利益及捍衛主權方面的決心，並逐步收緊對於外國人取得國際的規範。

原文出處：快新聞／日本擬修外國人取得國籍居住年限 未來將需要符合「這些條件」

更多民視新聞報導

日本擬收緊入籍門檻 外國人在日居住時間明年調至10年

山本由伸、佐佐木朗希征戰WBC有變數？羅伯斯直言：投手比較難

台股震盪後走高！終場指數收漲185點 台積電收1460元

