日本擬修安保3文件 劍指大陸

日本共同社29日引據多名消息人士透露，高市政府為修改《國家安全保障戰略》等安保相關三份文件，擬於明年夏天制定綱要，內容將涵蓋因應大陸軍事活動的太平洋防衛策略，以及活用無人機的新型戰法等構想。

日本首相高市早苗在今年10月的施政演說中，表明將提前修改「安保3文件」。政府研議最快明年春季成立修訂3文件的專家會議。執政自民黨則計畫於4月彙總修改建議，政府將據此在明年底制定新的安保3文件。

日本安保3文件包括《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》和《防衛力整備計畫》，為前首相岸田文雄政府於2022年底制定，內容載明將擁有可攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」。

其中，《防衛力整備計畫》訂定從2023年至2027年間，將把日本防衛費（國防支出）提高至GDP的2％。而日前高市政府透過追加預算案，擬提前在2025年度（2025年4月至2026年3月）實現這一目標。不過，美國川普政府曾私下要求日本政府，將防衛費提高至GDP的3.5％。

為盡早根據新安保3文件推進強化防衛力，高市政府判斷，有必要在向編製2027年度預算的財務省提交概算要求階段，擬定基本方針。內容將涵蓋太平洋防衛策略，以及活用無人機的新型戰法等構想，還可能出示增加防衛費的數值目標。

日本法政大學大學院教授白鳥浩認為，本次修訂安保3文件，勢必會觸及討論「修改非核三原則」問題。作為全球唯一原爆受害國，日本長期向全世界呼籲廢除核武，此番修訂將使日本的立場面臨考驗。

此外，白鳥浩也指出，增加防衛費意味著政府將以「防衛增稅」形式要求國民承擔更多負擔，此舉能否獲得飽受物價高漲之苦的國民理解，亦將成為焦點。高市政府為確保防衛預算來源，擬自2027年起加徵1％所得稅。