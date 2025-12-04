日本擬修法將飄移列為危險駕駛！最高關20年

▲日本法務省準備修法，正式將飄移甩尾列為危險駕駛罪，最高可判20年有期徒刑，預計將對駕駛起到嚇阻作用。（示意圖／翻攝自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 日本知名賽車漫畫《頭文字D》中的「水溝蓋跑法」甩尾飄移（Drift）神技深入人心，但在一般道路上可不能隨便模仿。日本法務省準備修法，正式將飄移列為危險駕駛罪，過去曾有駕駛因飄移發生重大事故，結果僅被法院依過失駕駛輕判，修法後危險駕駛最高可判20年有期徒刑，預計將對駕駛起到嚇阻作用。

根據《讀賣新聞》報導，雖然在一般道路上開車進行飄移的危險是顯而易見的，但過去日本法律對此並無明文規定。大阪高等法院在2015年7月的一起判決中，就駁回了檢方因駕駛開車飄移引發事故，要求適用「危險駕駛致人死傷罪」的主張。

該起事故發生在2013年9月24日，一位18歲駕駛在京都府八幡市的路口開車進行飄移後失控，先是撞上護欄，隨後衝上人行道，造成5名小學生輕重傷。檢方要求法院以「危險駕駛致人死傷罪」判刑，但法院未予採納，僅以過失駕駛致人死傷罪判駕駛一年6個月至兩年6個月徒刑。

過失駕駛與危險駕駛刑度差很大

過失駕駛致人死傷罪最重可刑7年，危險駕駛致人死傷罪最重可判20年，兩者刑度差距極大。由於危險駕駛的要件之一為「難以控制的高速行駛」，但在進行飄移過彎時車速往往並不會很快，成為法律上的一個盲點。

立法會小組委員會成員波多野曉生表示，「飄移明顯是與單純的失誤或疏忽完全不同層次的惡質駕駛行為，卻無法適用危險駕駛罪，實在不合理，必須加以修正」。

目前法務省支持修法的意見已成絕對主流，剩下的重點在於具體該採用何種條文表述，以將處罰對象限定於惡質駕駛的飄移，避免連雪地打滑、為了閃避障礙物而急打方向盤導致車輛滑動的情況都被處罰。

京都犯罪被害者支援中心副理事長的川本哲郎表示，將飄移納入危險駕駛的處罰對象，不僅能對惡質駕駛者進行嚴正處罰，社會大眾也會更加認識到在公共道路上進行飄移的危險性，預期能產生遏止效果，從而減少死傷事故發生。

