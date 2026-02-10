日本擬加入北約烏克蘭援助框架 僅提供非殺傷性裝備

北大西洋公約組織（NATO）多名官員透露，日本已決定加入北約為烏克蘭設立的支援框架，預計近期將正式對外宣布。根據北約官員說明，日本提供的資金將專門用於採購非殺傷性防衛裝備，包括雷達系統及防彈背心等物資。

傳日本已決定加入北約為烏克蘭設立的支援框架，預計近期將正式對外公布。 （資料照／《路透社》）

《NHK》10日報導，北約於去年7月與美國建立支援機制，透過購買美製武器與裝備供應烏克蘭。目前已有超過20個北約成員國參與，非成員國澳洲與紐西蘭也已表態加入，過去曾提供愛國者飛彈等防禦系統給烏克蘭。

多名北約官員向《NHK》證實，日本已確立參與此框架的方針。官員強調，日本資金採購範圍將嚴格限制在不具殺傷能力的防衛裝備，預期採購項目包括雷達設備與防彈背心等防護用品。

數個北約成員國及烏克蘭方面表示，已接獲日本關於此項決策的說明。一名北約官員指出，「即使是非殺傷性裝備，對烏克蘭而言仍是必要的支援，日本加入這個框架本身就具有重要意義。」

俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略行動本月24日將屆滿4年，戰事持續陷入長期化。在歐美部分國家出現所謂「援助疲勞」的情況下，如何維持對烏克蘭的持續性支援已成為當前重要課題。

