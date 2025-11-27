日本擬加嚴管制外國遊客 醫療欠費達2千台幣禁止再入境

日經新聞報導，日本政府擬對在日旅遊期間，因生病或受傷前往日本醫療機構治療，但未支付醫療費用的外國遊客及中長期居留者，採取更嚴格懲罰措施。自2026年起，外國遊客若積欠醫療費達1萬日圓，將無法再次入境日本。

自2027年起，在日本長期居住超過3個月以上的外國人，若未繳納醫療費或國民健康保險費等費用，也將被登錄欠費名單，未來將無法更新居留證、延長停留期限，離境後要再次入境也可能遭拒。

根據日本政府現行規定，赴日外國遊客若積欠醫療費逾20萬日圓（約新台幣4萬元），個資將被登錄系統，並上報至日本出入國在留管理廳，該名旅客下次再入境時就可能遭拒；不過在日本長期居留外籍人士，則不會被納入黑名單中。

除了降低醫療欠費黑名單門檻外，日本政府也正研議，要求外國人入境日本前，須先強制投保醫療險。

非營利組織日本醫療資訊（Japan Healthcare Info）指出，一般外國旅客在無日本健保情況下，首次在日本診所看診、領藥費用約2萬日圓，若是至大醫院看診則需2萬至5萬日圓。如果持有日本健保卡，則診所看診費用約為5千至1萬日圓、醫院則約1萬至1.5萬日圓。