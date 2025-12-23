日本擬在太平洋試挖稀土 將在南鳥島建處理設施

（中央社東京23日綜合外電報導）「日本經濟新聞」22日報導，日本內閣府計劃於2027年之前在日本最東端離島南鳥島，設置設施以處理含稀土的泥巴，此舉是為了從水深約6000公尺的海底，正式試採稀土而預備。

報導指出，這項建設是日本內閣府「戰略性創新創造計畫」（SIP）的一環，而東京當局考量經濟安全保障，正在加快確保國產稀土的腳步。

稀土是生產電動車等高科技產業產品不可或缺的原料，中國掌握全球近7成的稀土產量。而位在太平洋的南鳥島外海也蘊藏著稀土，加上這個區域含稀土的泥土，幾乎未驗出含有放射性物質在內的有害物質，具有易加工的特性。

「日本經濟新聞」採訪SIP相關人士過後，彙整日本試採稀土的大致過程：首先會派探測船到南鳥島近海回收含有稀土的泥巴，接著把這些泥巴樣品運到南鳥島上脫水，減少樣品體積後，再把樣品運到日本本土精煉。

而具體的時程是，SIP計劃2026年1月到2月出動日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）的探測船「地球號」，到南鳥島近海的日本專屬經濟區（EEZ）試驗性採礦，也就是採集海底少量的泥巴。

而日本預計2027年2月起展開正式的試採實驗，其中包含確認回收的量能，也就是每日350公噸含有稀土的泥土。由於探測船無法處理大量泥巴，因此會另派運輸船載運回收的泥巴到南鳥島。而南鳥島上的處理設施，會透過脫水裝置去除泥巴的海水。

而經脫水的泥塊，則會被其他船隻運到日本本土，再經過分離與驗證精煉的程序。這些樣品的體積會被縮小成原本的1/5，有望提升載運效率。

日本政府已在2025年度追加預算案編列164億日圓，用於驗證挖掘稀土，這筆費用包含在南鳥島上打造處理設施、動用搬運船、作業人員乘坐的直升機、飛機等交通費用。

日本科學技術政策擔當大臣小野田紀美，本月4日參加2025年度成果報告會時表示，「這對於邁向穩定供應國產稀土而言，是經濟安全保障極重要的一步」。

不過，日經指出，儘管在南鳥島建立產業具有意義，但在距離東京都市區1950公里以外的南鳥島打造產業仍有課題待解決，像是建造處理泥巴的設備，以及建立作業所需的基礎設施，還有處理作業人員的生活需求。（編譯：楊惟敬）1141223