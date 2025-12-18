日本擬在沖繩部署雷達 陸外交部斥：搞「窺視鄰居」的勾當

日本擬在沖繩最東端島嶼部署移動雷達裝置，監控中方航母、飛機在沖繩島和宮古島間海域活動，對此大陸外交部今怒斥，此舉是「搞窺視鄰居的勾當」。

大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝《網易》）

大陸外交部今舉行例行記者會，發言人郭嘉昆面對媒體詢問，做出上述表示，他指出，「我們注意到相關的報導，需要指出的是，在相關海空域，各國依據國際法享有航行和飛越自由。」

郭嘉昆表示，由於日本軍國主義侵略歷史等原因，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會關注，日方此前不斷在鄰近台灣一帶加強針對性軍事部署，甚至宣稱部署中程飛彈，「此次又變本加厲，要部署雷達和部隊，搞窺視鄰居的勾當。」

郭嘉昆指出，「聯繫到高市首相涉台系列錯誤和危險言行，人們必須要問，日方是否在制造事端、近身挑釁，為自身擴軍出海打掩護、找借口，是否在按右翼勢力的設計重走軍國主義的邪路死路。我們敦促日方汲取歷史教訓。」

有消息指，日本防衛省15日簽署土地租賃協議，擬在沖繩最東端島嶼部署移動雷達裝置，監視中方航母、飛機在沖繩島和宮古島間海域活動，預計2026年啟動，並有約30人駐守。

