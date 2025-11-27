日本擬在與那國島部署飛彈 中國國防部警告：給自己招事惹事、必將付出慘痛代價

2025年11月23日，日本防衛大臣小泉進次郎對沖繩縣進行就任後首次訪問，圖為視察陸上自衛隊石垣駐地。Kyodo/路透社



日本防衛大臣小泉進次郎近日強調，日本在鄰近台灣的與那國島部署飛彈部隊，不會加劇區域緊張。中國國防部27日悍然回應，稱日方「給自己招事惹事」，必將付出慘痛代價。

中國國防部27日在官網發布中英雙語版「答記者問」，稱媒體提問「日本稱在台灣島以東約110公里的與那國島飛彈部署進展順利。日本防長小泉進次郎稱，部署有助於降低日本遭受武裝攻擊的可能性，不認為會加劇區域緊張。請問國防部有何回應？」

國防部發言人蔣斌指出：「台灣問題純屬中國內政，如何解決台灣問題是中國人自己的事，根本不關日本什麼事。今年是台灣光復80週年，日本不但不深刻反省侵略殖民台灣的嚴重罪行，反而冒天下之大不韙，妄想軍事介入台海，顛覆戰後國際秩序，重蹈軍國主義覆轍。」

蔣斌還說：「解放軍有強大的能力、可靠的手段打敗一切來犯之敵，日方膽敢越雷池半步給自己招事惹事，必將付出慘痛代價。」

小泉23日23日到訪沖繩縣與那國町，與町長上地常夫會談。小泉表示，有人說將飛彈部隊部署在與那國島會加劇區域緊張，他直言這樣的說法並不成立。

但北京當局並不接受，中國外交部發言人毛寧24日批評日本此舉刻意製造地區緊張，挑動軍事對立，「極其危險」。

日本首相高市早苗「台灣有事」發言招致中國強烈反彈，中日關係緊張。除了中國各部門輪番放話，北京當局也祭出多項抵制措施，包括呼籲公民暫停赴日旅遊，暫停日本水產品進口，宣布在黃海實彈射擊演練等。

在小泉的發言後，中國海警船連日航行尖閣諸島（中國稱釣魚島，我稱釣魚台）海域週邊。

