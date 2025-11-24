日本擬在距台110公里處部署飛彈 中國外交部警告「極其危險」

2025年11月22日，日本防衛大臣小泉進次郎在石垣島，訪問自衛隊基地並聽取報告。翻攝小泉進次郎X帳號



中國外交部今天（11/24）舉行例行記者會，記者表示日本防衛大臣小泉進次郎昨視察琉球群島一處自衛隊基地時表示，日本將如期在此部署中程防空飛彈，記者就此事詢問中國回應。中國外交部發言人毛寧批評日本此舉「刻意製造地區緊張，挑動軍事對立」，「極其危險」。

日本共同社報導，小泉進次郎昨天（11/23）到訪沖繩縣與那國町時，強調提升自衛隊防衛力和強化日美同盟的重要性，並表示將如期在基地部署中程防空飛彈，對於外界疑慮將飛彈部隊部署在距台灣110公里的與那國島，恐加劇區域緊張，小泉表示這樣的說法並不成立，部署飛彈只為提升日本防衛能力。

廣告 廣告

中國外交部（11/24）今天舉行例行記者會，發言人毛寧就相關問題表示，日方在與台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器，「刻意製造造地區緊張，挑動軍事對立，聯繫到日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，這一動向極其危險，需要引起周邊國家及國際社會的高度警惕」。

毛寧強調，《波茨坦公告》規定日本禁止重新武裝，日本和平憲法也確立了專守防衛原則；她指日本近年大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，欲放棄「無核三原則」。

毛寧指責日本右翼勢力正在極力突破和平憲法束縛，「在窮兵黷武的道路上越走越遠，把日本和地區引向災禍」。毛寧強調中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指台灣，絕不允許日本軍國主義死灰復燃，「中方有決心有能力捍衛國家領土主權」。

中國外交部長王毅上週六（11/22）訪問中亞時也曾提這三個「絕不」，王毅在塔吉克首都杜桑貝（Dushanbe）與該國外長穆赫里丁（Sirojiddin Muhriddin）舉行戰略對話後表示，中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指台灣，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。

中國《環球時報》報導，與那國島位於日本最西端，是琉球群島八重山列島中的一個島嶼，也是日本距離台灣最近的島嶼。自2015年，日本開始向該島派駐自衛隊並部署各類武器。今年1月，日本防衛省被爆計劃在該島部署03式中程防空飛彈，這款飛彈主要用於應對距離在50公里左右的空中威脅。

更多太報報導

【更新】日本東京汽車衝上人行道致12傷1死 駕駛疑偷車肇事遭逮

烏克蘭人批川普28點「腐爛的和平」 背叛、非正義、將再掀戰火

準備應對台灣有事 日本計畫在石垣島等地建設防空洞、儲備2週生活資源