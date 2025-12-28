日本擬從嚴審查對日投資 鎖定安保風險較高案件

（中央社東京28日綜合外電報導）日本政府已決定於明年新成立「對日外國投資委員會」，規定外資投資日企時，若屬於安全保障風險較高的情況，必須接受情報機關的事前審查，盼防止日企的技術與情報等外流。

「讀賣新聞」今天報導，日本政府此舉是為了兌現自民黨與日本維新會簽署的聯合執政協議，協議明確記載「目標是在2026年通常國會，創設對日外國投資委員會（日本版CFIUS）」。

日本現行的「外匯與外國貿易法」（外國為替與外國貿易法，簡稱外為法），含有外資投資日企的相關規定，像是要取得太空、核能等安全保障領域中，被視為「指定業種」的相關日企1%以上（非上市公司則是1股）的股票，原則上必須事前向官方申報並接受審查。而外國董事就任，以及提議與同意轉讓事業，也得接受審查。

若事前審查出現問題，日本政府能勸告與命令變更或中止投資，若不從的話，能下令變賣股票等。相關審查由財務省與經濟產業省等為主的部會執行，情報機關參與的程度並不明確。而過去勸告與命令中止投資僅有一例。

另一方面，關於美國政府的審查機制，日本貿易振興機構（JETRO）的資料顯示，曾有10個收購等投資案，因美國外來投資審查委員會（CFIUS）的審查而被擋下。

日本政府預計在明年通常國會，提出外為法修正案，目前正在協調把指定業種相關投資之中，安全保障風險較高的投資案，列為從嚴審查的對象。日本政府也在評估加強審查其他外國法人把擁有日企股份的外國法人，納為子公司的投資案。

而財務省、經產省、國家安全保障局（NSS）等部會預計加入日本版CFIUS的運作。

而財務省的國際局與地方的財務局等部門，目前約有70人從事審查工作，未來相關人員將增加到140人規模。（編譯：楊惟敬）1141228