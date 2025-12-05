日本擬提高外國人歸化門檻 居住要求自5年增至10年

日本高市早苗內閣擬提高外國人歸化門檻。美聯社



日本政府正研議，將外國人取得日本國籍的居住時間要求自5年提高至10年。相關調整可望納入明年1月公布的外國人政策基本方針。

日本《每日新聞》報導，現行規定中，外國人須居住10年以上才能取得日本永住許可，但要取得國籍的規定卻較為寬鬆，只須居住5年，顯示制度不一致。

報導稱，執政的自民黨週四（12/4）討論相關規定，政府提出收緊條件的規劃。在取得日本國籍的條件中，除居住時間外，也包括「品行良好」、「本人或配偶的資產與技能足以維持穩定生活」等要求，最終能否歸化，當局仍保留相當程度的裁量空間。

基於以上理由，日本政府傾向於不修改國籍法中規定的「5年以上」條文，而是在實務運作上，將實際認定可以取得國籍的居住年限提高為10年以上。

日本自石破茂擔任首相時，開始檢討取得國籍的條件。在今年9月公布的外國人政策建議中，日本維新會也指出，「地位更高的國籍，取得條件卻比永住許可更寬鬆，呈現逆轉現象」，要求將取得國籍的申請條件嚴格化。

不過有意見認為，由於歸化國籍還需具備「不影響日常生活的日語能力」，但是申請永住許可並無此要求，因此並無條件較為寬鬆的情況。但自民黨人士強調，歸化的居住時間要求應與永住許可制度一致。

根據日本法務省資料，2024年申請日本國籍的人數為1萬2248人，同年獲准者為8863人。

