日本擬提高歸化門檻 居住年限延長至10年

▲日本政府正研議針對取得日本國籍的「歸化」要件進行更嚴格的調整。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本政府正研議針對取得日本國籍的「歸化」要件進行更嚴格的調整，包括改變審查方式等，將現行需「居住5年以上」的條件延長至10年，使其較「永住許可」（永久居留）更嚴格。具體方案將朝2026年1月敲定的外國人政策基本方針進行研擬。

根據日本經濟新聞報導，據目前日本的規定，需要在日本連續住滿10年以上，才能獲得日本永久居留權，但歸化只需要在日本居住5年以上，條件更為寬鬆。

日本維新會在9月公布的外國人政策建議中指出：「在法律地位更重的國籍，其取得要件卻比永住許可更寬鬆，出現了要件倒置的現象。」並主張應將歸化的居住要件調整至與永住許可同等以上的嚴格程度。

不過有人認為，不能依居住時長就說歸化的條件比永住許可更寬鬆。出入國在留管理廳強調，歸化除了居住期間，還有要求「品行良好」、「能自立生活」、「遵守憲法」等條件，且日常生活不受影響的日語能力也必須具備。

此外，歸化申請所需的動機書須以日文自行手寫；而永住許可的申請理由書可使用電腦製作，甚至可附上翻譯文件。

在石破茂內閣時期，政府曾表示「將迅速檢討，以確保與永住許可之間的一致性」。由於外來人口數量持續增加，外國人政策在7月舉行的參議院選舉中成為焦點。高市早苗在10月被選為自民黨總裁（黨魁），日本政府的措辭更為強烈，表示將「檢討更嚴格化」，納入明年（2026）的移民政策指導方針。

在自民黨總裁選舉之後，長期盟友立憲民主黨宣布「分手」，後續自民黨與日本維新會結盟。自民黨與維新會於10月簽署的聯合政權協議中明列，「將於2026年度內制定明確外國人接納數值目標與基本方針的《人口戰略》」。

不過在人口老化、生育率低落的日本，外國人對經濟成長及社會制度維持已成為不可或缺的存在。高市早苗雖表明將處理非法滯留者及土地取得規制等議題，但同時強調「將與排外主義劃清界線」，尋求在不關閉國門的前提下與外國人共生的道路。

據主管國籍法的法務省資料，2024年共有1萬2248件歸化申請，其中8863件獲得許可。對於虛偽申請等不正行為，並無統計數據。法務省民事局表示「正嚴格審查以防止不正行為的發生」。

