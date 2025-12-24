日本擬收緊外國人歸化門檻！居住年限5年變10年 地方政府同步加嚴用人制度

日本執政黨自由民主黨近日就外國人政策展開密集討論，針對永住許可要件、外國人子女日語教育，以及外國人不動產取得等議題進行檢討，預計最快將於明年1月彙整成對政府的政策建議。自民黨外國人政策本部長新藤義孝指出，制度設計必須在建立有序的外國人管理體系與避免日本國民產生不公平感之間取得平衡，同時兼顧地方社會的治安、公共安全與國家安全層面的疑慮。



相關討論中，自民黨也關注外國人兒童的日語教育支援，以及外國人土地與不動產交易的規範問題。日本首相高市早苗已指示相關部會加速研議「不法滯留者歸零」對策，並就外國人土地交易建立更明確的制度規範，政府預計於明年1月彙整完整對策方向。



在中央政策討論同步推進之際，政府與執政黨也著手檢討歸化制度。據《時事通信社》報導，政府與執政黨正研議將日本國籍「歸化」的居住年限要件，從現行「5年以上」提高至與永住許可相同的「原則10年以上」。相關調整將不修法，而是以行政運用方式因應。此前，日本維新會曾指出，現行制度出現「取得國籍的居住要件反而比永住許可更寬鬆」的不合理現象，自民黨內亦有相同聲音，高市首相已要求相關單位檢討修正。



此外，《共同通信社》報導，地方層級方面，三重縣則開始檢討是否中止外國人縣府職員的招募，並考慮恢復「國籍要件」。三重縣政府說明，此舉主要基於國際情勢變化與資訊安全考量，尤其擔憂秘匿性較高的個人資料、防災與農業相關資訊可能出現外流風險。縣府並提及中國2017年施行的《國家情報法》，要求組織與個人配合國家情報活動，認為相關風險難以完全排除。



三重縣自1999年度起，為推動外國人社會參與，除部分涉及課稅等職務外，逐步撤除縣職員的國籍限制。自2005年度以來，縣府累計聘用9名外國人，多為專業職，目前49個職種中有44個不設國籍要件。縣府表示，近期將對約1萬名縣民進行問卷調查，蒐集是否應持續招募外國人職員的意見，並依調查結果與政策評估作出最終決定；現職外國人醫療專業人員，即使政策調整，仍將持續聘用。



更多風傳媒報導

