日本擬收緊「永住權」條件 日語能力須達門檻

日本擬提高「永住權」門檻，須具備日語理解能力。圖為東京新宿街頭，攝於2025年9月11日。路透社



日本首相高市早苗上任後，政府正研議新的外國人政策，擬在外國人申請「永住權」（永住許可）的條件中加入日語能力。據報導，相關細節將於2027年4月之前敲定。

共同社報導，根據日本出入國在留管理廳數據，至今年6月底的在留外國人約為396萬人，其中以永住者最多，約93萬人，占23.6%。在此之前，要獲得永住權必須滿足在日本生活10年以上、有維持獨立生活的資產和技能等條件。

報導引述相關人士指出，預料今後永住者將繼續增加，因此擬將日語理解能力加入永住權條件。另有意見認為，還應規定永住申請者應參加學習生活規則的課程，以及提高收入條件。

日本去年制訂新版《出入國管理及難民認定法》，將於2027年4月實施，其中增訂外國人若故意不履行納稅等公共義務時，可取消永住許可相關規定的條款。日本政府計劃在該法正式實施前，敲定新的許可條件。

報導稱，日本政府也在討論嚴格規定留學生在求學以外的「資格外活動」。現行規定是留學生每週打工最多28小時，在抵達日本時就能申請許可；未來擬考慮採行審查方式，將學業狀況納入考量條件，防止留學生超時打工。相關細節仍有待敲定。

日本政府近日加緊研議新的外國人政策方針，日前也傳出將延長外國人取得日本國籍的居住時間，自現行的至少居住滿5年提高為至少10年。

