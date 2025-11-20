日本擬重啟全球最大核電廠 新潟縣知事最快本週批准

據日媒報導，日本新潟縣知事花角英世預計將於21日舉行記者會，正式宣布批准重啟全球規模最大的核電廠「柏崎刈羽核能發電廠」。若該座核電廠確定重啟，將成為營運商東京電力公司自2011年爆發福島第一核電廠事故以來，首次重啟旗下核電廠。

柏崎刈羽核電廠共有7座發電機組，不過在福島核災事故發生後，自2012年3月起即全部關閉。不過隨著日本東部地區電力需求不斷增長，同時希望減少對進口化石燃料的依賴，日本政府與東京電力公司規劃重啟6號和7號機組，其中6號機組已於10月28日完成重啟技術準備。

《朝日新聞》報導，對於自由現金流已連7年呈現負值的東京電力公司而言，柏崎刈羽核電廠重啟產生的利潤，可用於支付總金額逾16兆日圓（約新台幣3.2兆元）的福島核災事故賠償費用，以及該公司旗下其他核電廠的除役費。

報導也指出，先前柏崎刈羽核電廠產生的大部分電力均輸送至東京都會區，並非在新潟縣使用，曾引起許多當地居民不滿。不過據日本官方日前對新潟縣約2萬民眾做的調查顯示，約有50%居民贊成重啟該座核電廠、47%反對。

日媒報導，花角英世21日宣布重啟核電廠後，接著將於12月2日由縣議會通過決議批准，並向中央政府提交正式申請，預計可在今（2025）年底前完成柏崎市、刈羽村及新潟縣等3個地方政府的同意程序。