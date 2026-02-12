日本擬首度制定國家情報戰略 盼強化情報能力

（中央社東京12日綜合外電報導）日本內閣官房長官木原稔今天宣布，日本政府將研議制定「國家情報戰略」。這是日本首相高市早苗欲加強情報能力的一環，若制定專門聚焦情報活動的國家戰略，將屬首度。

時事通信社報導，木原在記者會上說明，「為了在各方面讓我國變得更強大與富足，國家有必要充分蒐集情報、綜合分析，並做出正確判斷。」他也說，「包括制定國家情報戰略在內，我們正在評估何種對策最有效。」

日本外交與安全保障（國防）政策現行的最高準則為「國家安全保障戰略」（國家安保戰略），其中也包含蒐集情報與強化分析能力的相關內容。

消息人士透露，日本政府正在評估透過制定其他文件，以明文規定情報政策的準則與相關機構編制。

朝日電視台報導，日本政府為了強化情報相關能力，計劃向國會提出創設作為相關職能司令塔的「國家情報局」，並一併評估制定國家情報戰略。（編譯：楊惟敬）1150212