日本擬「復活」大佐 陸外交部強硬回擊三個「絕對不允許」

大陸外交部18日舉行例行記者會，針對日本計畫修改自衛隊軍銜名稱，擬恢復「大佐」等舊日本軍隊的軍階用語，大陸外交部發言人毛寧以三個「絕對不允許」強調，絕不允許日本軍國主義復活，絕不允許任何人挑戰戰後國際秩序，絕不允許世界和平穩定再遭破壞。

大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部官網）

大陸外交部18日舉行例行記者會，有記者提問，近期多名日本官員表示，日方正計畫修改自衛隊軍銜名稱，擬恢復「大佐」等舊日本軍隊的軍階用語。有媒體評稱，這將打破日本自衛隊長期以來淡化軍事色彩的慣例，對曾遭受日本殖民侵略的國家的人民而言，如同在歷史傷口上撒鹽。請問發言人對此有何評論？

大陸外交部發言人毛寧指出，由於殖民和侵略歷史，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會的關注。《波茨坦公告》明確規定日本「禁止重新武裝」，日本「和平憲法」也確立了「專守防衛」的原則。然而令人警惕的是，日本近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，圖謀放棄「無核三原則」。日本右翼勢力正極力突破和平憲法的束縛，在強軍擴武的道路上越走越遠。

毛寧強調，80年前，日本軍國主義發動侵略戰爭，給亞洲和世界帶來深重災難。忘戰必危，好戰必亡。歷史的教訓不能忘卻，不可歪曲，更不容抹殺。

毛寧表示，「80年後的今天，我們絕不允許日本軍國主義復活，絕不允許任何人挑戰戰後國際秩序，絕不允許世界和平穩定再遭破壞。」

