日本擬「復活」大佐 陸外交部強硬回擊三個「絕對不允許」
大陸外交部18日舉行例行記者會，針對日本計畫修改自衛隊軍銜名稱，擬恢復「大佐」等舊日本軍隊的軍階用語，大陸外交部發言人毛寧以三個「絕對不允許」強調，絕不允許日本軍國主義復活，絕不允許任何人挑戰戰後國際秩序，絕不允許世界和平穩定再遭破壞。
大陸外交部18日舉行例行記者會，有記者提問，近期多名日本官員表示，日方正計畫修改自衛隊軍銜名稱，擬恢復「大佐」等舊日本軍隊的軍階用語。有媒體評稱，這將打破日本自衛隊長期以來淡化軍事色彩的慣例，對曾遭受日本殖民侵略的國家的人民而言，如同在歷史傷口上撒鹽。請問發言人對此有何評論？
大陸外交部發言人毛寧指出，由於殖民和侵略歷史，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會的關注。《波茨坦公告》明確規定日本「禁止重新武裝」，日本「和平憲法」也確立了「專守防衛」的原則。然而令人警惕的是，日本近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，圖謀放棄「無核三原則」。日本右翼勢力正極力突破和平憲法的束縛，在強軍擴武的道路上越走越遠。
毛寧強調，80年前，日本軍國主義發動侵略戰爭，給亞洲和世界帶來深重災難。忘戰必危，好戰必亡。歷史的教訓不能忘卻，不可歪曲，更不容抹殺。
毛寧表示，「80年後的今天，我們絕不允許日本軍國主義復活，絕不允許任何人挑戰戰後國際秩序，絕不允許世界和平穩定再遭破壞。」
延伸閱讀
MLB/這波誰賺？ 天使送走30轟外野、換來金鶯年輕右投
MLB/水手成功簽回當家一壘手 拉布拉多犬是關鍵
MLB/不讓李灝宇、莊陳仲敖走！ 2台將進40人名單
其他人也在看
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客 日媒體人揭背後目的
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
分析：「台灣有事論」擦槍走火 中日衝突如何收尾？
中日關係因為日本新首相高市早苗的「台灣有事」發言而迅速惡化，隨後中國政府發布各種警告。兩國關係會否進一步惡化？如何收尾？DW採訪在東京的中日關係學者等多名專家，提出分析。德國之聲 ・ 2 小時前
傳林佳龍將轉戰桃園市長？ 71歲張善政引「雷根名言」回應
[Newtalk新聞] 距離明年地方選舉仍有一年時間，不過各黨都正磨刀霍霍為、備戰明年選舉。桃園市長張善政今（17）日被市議員林政賢問到市長是否「只做一任」，他強調，自己從來沒說過只會做一任，更表示只要市民支持，「當然會爭取連任」。至於外傳外交部長林佳龍可能空降桃園參戰一事，張善政引用前美國總統雷根的話，展現「71歲理工男」的自信。 國民黨桃園市議員林政賢質詢時表示，民進黨立委莊瑞雄曾說，面對 2026，台北和桃園可說是重中之重，民進黨不可能派「小咖」參戰，不然無法帶動選情。然而，他認為，目前外界傳言的總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川「兩人都太小咖」了。除此之外，還傳出民進黨「正國會」掌門人林佳龍要來桃園參選，他比較張善政與林佳龍在學經歷上打成平手或小勝，唯有年紀，張善政 71 歲、林佳龍 61 歲，他也問張善政「若是林佳龍代表民進黨，市長怎麼看」？ 對此，張善政沒有正面回應林佳龍參選問題，但是對於被認為年紀較大的說法，他引用美國前總統雷根競選連任時的話「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」，自認在年紀上應該算是勝出。至於有沒有信心連任成功，張善政強調「有信心」。查看原文更新頭殼 ・ 1 天前
台海議題惹火北京 日相高市早苗陷外交風暴
日本首相高市早苗上任不到一個月，就因為「台灣有事，日本出兵」言論引發中國政府強烈不滿，聯合官媒全面開火；外交部發言人毛寧甚至翻牆發文，企圖透過國際社會施壓。日本則表示首相言論並無違反國際法，不會撤回發言；北京當局因此祭出「赴日警告」反制，呼籲中國公民暫停前往日本旅遊、求學。而日本週一(11/17)派出外務省官員出訪北京，以對話緩和兩國緊張氣氛。TVBS新聞網 ・ 1 天前
民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石，黨內反對聲浪四起。不僅如此，副主席蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，均獲中國國台辦主任宋濤親自接見；蕭日前更直言，鄭的兩岸路線就是回歸「一中憲法」，當中包含「一國兩區」，其親中主張備受外界抨擊。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，捍衛台灣自由、民主等，是們民眾黨不可能退讓的底線。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，黃國昌稱，民眾黨對於國家定位向來非常清楚，「中華民國主權屬於全體2300萬台灣人民」，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是他們所堅持的原則，也是不可能退讓的底線。黃國昌也說，兩岸之間意見不一致或分歧，需要用最高智慧、最高誠意，本於善意相互多溝通，才能有效降低兩岸擦槍走火的風險，「我相信政府好好施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民共同心願」。原文出處：快新聞／民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓 更多民視新聞報導「鄭黃會」僅剩一天！沈榮欽：與會人員不會太尊重黃、國民黨能讓得不多台東體中棒球場有錢修復了! 陳瑩.莊瑞雄成功爭取3千萬腸病毒肆虐小心了！國內新增1死亡 疾管署：病例數已達流行閾值民視影音 ・ 22 小時前
UN告狀！陸批高市「重蹈軍國主義」 沒資格成安理會常任理事國
大陸常駐聯合國代表大使傅聰於當地時間18日下午，於聯合國安理會改革問題全會的發言中表示，日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。中天新聞網 ・ 4 小時前
國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文「親中」路線屢受抨擊，日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象竟包含共諜將官吳石，連黨內都出現許多反對聲浪。不僅如此，其2副手蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，中國國台辦主任宋濤均親自接見；蕭更大談鄭的兩岸路線，就是回歸「一中憲法」，也包含「一國兩區」。對此，內政部長劉世芳今（18）日反擊「憲法規定非常清楚」。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，劉世芳今日回應「我不清楚他的詮釋是什麼」，不過憲法規定非常清楚，尤其是增修條文，「我們按照增修條文來做行政處理、按照規定進行」。媒體追問「部長認為一國兩區在憲法框架之內嗎？」，劉世芳指出，按照目前憲法修正條文，大家可以去看一下，也如剛剛所提《國籍法》，限制還是一樣，擔任民選公職必須放棄中華民國以外的其他國籍，沒有解釋空間。原文出處：快新聞／國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了 更多民視新聞報導鄭黃會面！詹凌瑀轟：把黃國昌當吉娃娃、給傅崐萁摸頭國民黨太扯！中常委竟穿「毛澤東衣」大談統一台灣 綠委憤怒反擊徐巧芯超糗？會面澳駐台辦事處「這1點大出事」網傻眼民視影音 ・ 1 天前
泰國柬埔寨情勢升溫 領務局發布泰邊境4府橙色旅遊警示
泰國和柬埔寨邊境情勢升溫，泰國總理阿努廷宣布暫停執行停火協議。外交部領事事務局更新泰國旅遊警示為「黃色注意」，另針對泰國烏汶府、四色菊府、素輦府以及武里南府等邊境四府發布「橙色避免前往」警示；若因故仍須前往，請於出國前至領務局「旅外國人動態登錄」網頁完成出國登錄。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
2026綠夢幻人選是他！周玉蔻預言：不會贏
[NOWnews今日新聞]民進黨2026將派誰出戰台北市長，成為外界關注焦點，日前壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已表態爭取提名，近日更有黨內選戰幕僚透露，綠營在北市「最夢幻人選」其實是前副總統陳建仁；另外，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃國昌與鄭麗文今天下午會面 過程全程公開
民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文今天（19日）下午3時在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，過程將全程公開。黨內人士表示，這次會面屬禮貌性會面，溝通政策與選舉等議題，李乾龍、李哲華、吳宗憲，傅崐萁等人將陪同出席。國民黨副主席蕭旭岑說，雖然不會談到2026選舉等太多合作細節，卻是藍白雙方善意與誠意的展現。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
青鳥炸鍋！萬人網路投票「歷任總統誰最貪？」33%指賴清德
臉書粉專「不禮貌鄉民團」昨（17）日又發起網路投票，問最近30年內的5位總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德比較起來，哪一位最讓人失望？哪一位最貪？結果大多數網友都認為是賴清德。中天新聞網 ・ 22 小時前
不是演習 是全面備戰! 海空力量全面高度戒備 巴基斯坦大規模軍事動員
[Newtalk新聞] 南亞局勢在短短 48 小時內急轉直下。巴基斯坦軍方近日在多條戰略公路上大規模調動裝甲車隊，砲兵與海空力量全數進入高戒備狀態。官方強調，此舉不是演習，而是針對印度的全面戰備動員，顯示兩國緊張關係再度逼近危險邊緣。 局勢升溫的導火線源於一連串爆炸事件。10 日，印度首都新德里街頭發生汽車炸彈襲擊，造成十名平民死亡，為莫迪政府執政以來最嚴重的國內恐怖事件。印度政府隨即指控跨境恐怖組織，暗指與喀什米爾問題相關的武裝團體及其背後的巴基斯坦勢力。僅一天後，巴基斯坦首都伊斯蘭堡一座法院大樓遭自殺式襲擊，造成十二人死亡。 印度武裝部隊近期舉行「三叉戟」聯合演習，對印軍在沙漠地區的作戰能力，以及國產無人機、反無人機系統進行測試。隨後，印軍將部隊部署在印巴邊境地區，試圖對巴基斯坦進行軍事威懾。 圖：翻攝自 @SpokespersonMoD X 帳號 巴基斯坦國防部長立即宣布國家進入緊急狀態，稱「目前正處於戰時狀態」，並指控印度透過代理人組織發動攻擊。雙方互相指控，使原本緊繃的局勢瞬間升溫，仿佛被點燃的火藥桶。 前線傳回的消息顯示，巴基斯坦這次軍事動員規模空前。精銳陸軍部隊已沿著旁遮新頭殼 ・ 1 天前
南韓財閥遭美中夾殺 承諾投資美國3500億美元後 還得投資南韓5500億美元 對抗十大出口產業競爭力被中國超越危機｜鏡轉全球｜#鏡新聞
南韓啟示：疑美疑中都沒關係，作戰要團結！ 李在明政府搞定韓美貿易協議後，回頭處理國內經濟危局，承續對付川普政府的官民合作團體戰風格， 糾集南韓企業財閥開會。三星、現代、SK和LG等四大財閥會後宣布，未來3到5年將投資南韓逾800兆韓元（約5500億美元），平息南韓社會對韓美協議恐釀巨額資金外流、掏空本土產業並加劇失業潮等疑慮。 美中擠壓生存，南韓危機成轉機？韓經會調查顯示，南韓10大出口產業競爭力將在5年內全數被中國超車，包括半導體業，三星和SK海力士正被「紅色記憶體三雄」（中芯、長江存儲、長鑫存儲）緊追在後。南韓正視十多年來輕忽中國崛起後果，有助加速產業「轉骨」。 台灣外部壓力未消，內賊不斷偷家？川普再度點名，美國把晶片生意輸給台灣「很丟臉」，要全面回流。台積爆出7月退休的老將羅唯仁，帶走大量先進製程資料，投向英特爾懷抱。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 16 小時前
宜蘭藍白合破局? 張勝德掛看板 陳琬惠秒po定裝照
政治中心／陳妍伶、欒秉宙 台北報導宜蘭選戰升溫！民進黨已經提名林國漳，國民黨宜蘭議長張勝德也掛起看板爭取提名，更說宜蘭需要的不是政治聲量，似乎暗酸黨內對手，立委吳宗憲。而民眾黨陳琬惠也po出定裝照，藍白人選這麼多，到底怎麼合？讓宜蘭選情更受到關注。國民黨籍的宜蘭縣議長張勝德，在街頭掛起近20面看板，爭取宜蘭縣長提名，還說宜蘭現在需要的不是政治聲量，似乎暗指也有意參選的國民黨立委吳宗憲，他週末勤跑宜蘭拜廟，也開宜蘭風災災後復原記者會，兩人誰能出線，12月底就有答案。宜蘭縣選戰火熱。（圖／民視新聞）宜蘭縣議長（國）張勝德：「只要是在公平公正公開的狀況之下，勝德完全接受。」宜蘭縣議員（國）楊弘旻：「我們吳委員是非常優秀，但是因為他來我們宜蘭的時間，真的是太短了，所以基層對他非常不熟悉。」宜蘭選戰熱！民進黨已經率先提名律師林國漳，國民黨張勝德、吳宗憲捉對廝殺，民眾黨陳琬惠也在張勝德掛出看板的同一時間，po出定裝照！陳琬惠po出定裝照。（圖／民視新聞）陳琬惠寫下2026用行動改變宜蘭，等於正式投入選戰！藍白雖然有合作默契，但傳出宜蘭不在國民黨可能的禮讓名單中，陳琬惠搶在黃國昌和鄭麗文週三會面前po照片，讓人玩味。前立委（民眾）陳琬惠：「除了民調之外也有一種叫社調，到宜蘭當地來看一下，一般民眾對我們這些候選人的相關看法，我是唯一的一席女性候選人，所以我會自己會覺得就是說，延續妙妙姊（林姿妙）在地方上，用這個媽媽形象。」民進黨已經提名林國漳參選宜蘭縣長。（圖／民視新聞）民進黨宜蘭縣長被提名人林國漳：「重點是台灣的民主，應該提升到可以良性對話，互相不攻訐，然後不賄選，然後不造謠的一個選舉文化，我們也期待大家用一場乾淨的選舉，共創新的宜蘭經驗。」宜蘭選戰升溫！民進黨力拼，把藍天變回綠地。原文出處：宜蘭選戰升溫！藍白合破局？ 張勝德掛看板、陳琬惠秒po定裝照 更多民視新聞報導緊張升溫！中日為高市挺台互槓 外交部霸氣喊：台灣不是問題是解答昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？中日關係緊張！日女星表態「支持一個中國」掀戰民視影音 ・ 20 小時前
藍白惡修財劃法！民進黨一圖曝「地方財源十年變化」：掏空中央沒必要
藍白日前再度聯手惡修《財政收支劃分法》，掏空中央政府財政。民進黨今（19）日在粉專發文，並公布一張從馬英九執政到蔡英文及賴清德執政時期，地方政府的財政變化，從2012年當時，地方政府的歲計賸餘，合計是「負589億元」，經過十年努力，到去年2024年更是合計高達新台幣818億元！強調民進黨執政，地方財政起死回生，惡修財劃法掏空中央沒必要！希望在野黨能懸崖勒馬。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
藍白2026縣市長怎麼合？國民黨內傳「乾脆都不讓」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今日首度正式會面，象徵國民黨與柯文哲之後的民眾黨推展藍白合作的新頁。目前對於兩個政黨最實際...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
美國向史瓦帝尼、尚比亞提供1000劑愛滋病毒預防新藥
（中央社華盛頓18日綜合外電報導）在美國總統川普大幅削減全球援助的幾個月後，美國政府今天表示，已向史瓦帝尼、尚比亞2個非洲國家提供新型愛滋病毒（HIV）預防藥物lenacapavir共約1000劑。中央社 ・ 14 小時前
美駐日大使力挺日本：堅定維護台海和平穩定
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，並祭出反擊措施。隨著日本與中國的關係趨於緊張，美國駐日大使葛拉斯（GeorgeGlass）近日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前