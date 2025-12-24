日本擬2028年推「JESTA」入境新制 免簽外國旅客恐要多付3000日圓

日本政府擬實施「線上入境事前審查制度」（JESTA）並收取手續費。（示意圖／photoAC）

日本「出入國在留管理廳」（即出入境管理局）今年5月曾宣布，自2028年4月起，將針對享有短期居留免簽證待遇的外國人，實施「線上入境事前審查制度」（JESTA）並收取費用。日本共同社23日透過相關人士獲悉，政府計畫就此收取2000至3000日圓（約新台幣403至604元）手續費，台灣預計也會受影響。

根據日本共同社報導，日本政府計畫透過JESTA於外國人入境前線上詢問其來日目的，以判斷是否准許入境。今年全年訪日的外國遊客，預估首次突破4000萬人次，政府因而研判，如藉此收取手續費，有望帶來可觀的收入。

報導指出，新制的目的在於遏止訪日外國人從事恐怖活動或非法就業，適用對象是免辦短期停留簽證的國家和地區。日本政府擬在明年的例行國會中，提出納入創建JESTA的《出入境管理及難民認定法》修正法案。

相關人士表示，美國、加拿大等國早已採用類似制度，收費標準約在1000到6000日圓（約新台幣201至1209元）之間，日本政府也將此作為參考依據。

據悉，政府目標是在2028年開始實施，目前尚未決定費用的具體用途，但政府亦研議將相關收入用於發生災害時訪日外國人的緊急應對費用等。

