日本攝影首都東川町攜手華梵 培訓臺灣高中生進軍國際大賽

參與攝影工作坊青春洋溢的高中生隊伍

參與攝影工作坊高中生至板橋社區實地外拍，練習攝影觀察與拍攝

攝影與VR設計系沈昭良主任點評高中學生的攝影作品

為了提升臺灣高中生攝影實力，迎戰明年春天日本舉辦的國際高中生攝影交流大賽，北海道東川町台灣事務所首度攜手華梵大學攝影與VR設計學系，共同舉辦「2026年度北海道東川町高中生國際交流攝影節攝影工作坊」，吸引全國近百名高中生參加，透過一日密集的專業訓練，開啟通往國際舞台的第一步。

華梵大學攝影與VR設計學系系主任沈昭良表示，「北海道東川町高中生國際交流攝影節」每年都吸引全球五大洲20幾個國家的高中生前往參加國際交流賽，由於每個國家只能有一支隊伍代表參賽，上場者都是各國精銳，臺灣隊伍也必須先通過臺灣區預賽，才能取得國際交流賽的入場門票。

為了提升臺灣高中代表隊的實力，華梵大學攝影與VR設計學系今年特別向臺灣區預賽主辦單位北海道東川町台灣事務所提議，共同合辦攝影工作坊，作為「2026年度北海道東川町高中生國際交流攝影節」臺灣區預賽的前導課程，並免費開放全國高中生參加。

消息一出立刻吸引建中、北一女、中山女中、台中清水高中、高雄樹德家商等北中南各地近百名高中生，在帶隊老師陪同下組隊報名，並齊聚華梵大學新北板橋中心，進行一整日密集的攝影工作坊。

華梵大學表示，工作坊由攝影與VR設計學系沈昭良、沈裕融、陳敬寶、劉芸怡等四位教授全程擔任小組導師，針對攝影美學、外拍實作、主題發想、作品挑選、影像故事編輯等，為高中生進行現場指導與點評，各校帶隊老師也引導同學走入板橋街區巷弄，在日常尺度中進行細緻的攝影觀察，並嘗試與社區居民開啟對話。

熱愛攝影的臺北市立中正高中高一學生周宜蓁說，此次研習最大的挑戰是必須在規定時間內，拍出有連貫性的高水準照片，並且與其他組員的照片協調成一個故事，前往附近社區實拍更突破了自己對拍攝對象的想像，真是收穫滿滿。而教授對作品的建議也讓她有機會修正錯誤，對未來參賽更有信心。