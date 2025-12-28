日本收攤台灣卻夯爆？揭LINE Pay稱霸全台關鍵：一招在地化變國民神器
國際中心／綜合報導
日媒近期高度關注LINE Pay在日本即將終止服務，卻在台灣市場蓬勃發展的強烈對比。分析指出，LINE Pay在台用戶已突破1270萬人，相當於每2位台灣人就有一人使用，穩居國民級支付工具地位。其成功關鍵在於深度的在地化策略，特別是透過投資一卡通（iPASS）實現交通與金融支付的整合，成功將單純的支付工具轉化為民眾生活中不可或缺的基礎設施。
根據日本雅虎（LINE Yahoo）集團的策略佈局，日本版LINE Pay已於2025年4月底停止服務，並計畫於2026年3月底正式解散，未來日本國內支付業務將全面整合至PayPay。然而，此議題轉向台灣，LINE Pay的命運截然不同。在台灣約2340萬的人口中，LINE Pay不僅擊敗了街口支付等強勁對手，更以超過1270萬的龐大用戶基數，展現出驚人的市場滲透率。日媒分析認為，這歸功於LINE Pay在台灣不僅是「支付App」，更進化為「國家支付基礎設施」。
LINE Pay在台灣致勝的轉捩點，在於其大膽的在地化資本合作策略。台灣早期的支付法規將「第三方支付」（如掃碼支付）與「電子票證」（如交通卡儲值）區分為不同體系。為了突破單純綁定信用卡僅能吸引部分族群的限制，LINE Pay投資、合作高雄的一卡通票證公司（iPASS）。這一策略性結盟打通了任督二脈，讓用戶能直接透過銀行帳戶儲值，並在同一個App內實現搭乘大眾運輸、好友轉帳、分攤帳單等多樣化功能。
相較於日本市場中，交通系的「Suica」與掃碼系的「PayPay」壁壘分明，屬於2個獨立的經濟圈；台灣的LINE Pay則成功將2者合而為一。這種高度整合的便利性，迅速吸引了沒有信用卡的年輕族群以及習慣現金儲值的通勤族，大幅擴張了使用場景與用戶黏著度。
