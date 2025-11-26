即時中心／温芸萱報導

日媒近日報導，日本因大量中國人移民引發社會不安，政府正準備收緊入籍條件，計畫把居住要求延長。對此，律師林智群昨日便在臉書發文痛批，日本收緊入籍門檻，而藍白立委現在卻擬修《國籍法》，讓中配參選或擔任公職時無須放棄國籍。他怒轟「這些藍白民意代表，到底是我們的民意代表，還是中國人民的民意代表？」。

國民黨立法院黨團近期擬提案修正《國籍法》，針對中配參政限制鬆綁，主張取得身分證的中配未來參選民意代表或擔任公職時，無須放棄原有中國國籍，引發社會熱議。而根據現行規定，若要參選民選公職，需在一年內完成放棄他國國籍程序，而中國也包含在內。

快新聞／日本收緊入籍門檻！國民黨反推放寬限制 律師：到底是誰的民代？

國民黨立院黨團近期擬修法，不必放棄中國籍就能參選、擔任台灣公職。（圖／翻攝自林智群律師臉書）

對此，律師林智群昨日在臉書發文強烈反對，並援引日本媒體報導指出，近年中國民眾移居甚至歸化日本的人數增加，引發日本社會不安。報導提到，日本政府正研擬調整入籍條件，包含把取得國籍所需的居住年限，從目前至少五年再往上提高，最快將納入2026年1月的外國人政策基本指南，反映日本朝向收緊國籍門檻的政策趨勢。

林智群痛批，反觀台灣，藍白立委卻在推動放寬中國籍人士取得身分與參政的規定，「還允許不放棄中國籍就能參政、服公職」。他在文末語帶憤怒表示，「世界上有這麼呆的嗎？這些藍白民意代表，到底是我們的民意代表，還是中國人民的民意代表？」。





