日本收緊外國人歸化門檻 要求居住年限翻倍「5年變至少10年以上」

日本政府與執政黨已著手檢討外國人取得日本國籍的相關條件，計畫於明年內，將現行「居住滿5年以上」的歸化要件，原則提高至「10年以上」。不過，相關調整將不修正《國籍法》條文，而是透過行政運用方式實施，未經國會審議即實質改變法律適用標準，引發制度正當性的疑慮。

日媒報導提到，多名政府與執政黨關係人士指出，針對外國人政策的重新檢討，是在日本維新會長期批評現行制度過於寬鬆的背景下展開。維新會認為，日本國籍屬於比「永住許可」更為重大的法律身分，但其居住年限卻僅需5年，反而低於永住許可所要求的「原則10年以上」，形成制度的「倒置現象」，首相高市早苗也已指示相關部會檢討制度內容。

依現行《國籍法》規定，外國人申請歸化日本，須符合包括「在日本連續居住5年以上」、「年滿18歲」、「品行良好」、「本人或配偶具備維持生計的資產或能力」等條件；實務上，另要求具備不影響日常生活的日語能力。法務省統計顯示，2024年全年共有12248件歸化申請，其中8863件獲准，約占7成。

政府對外說明，未修法的理由在於，《國籍法》僅規定可申請歸化的最低條件，並不代表只要居住滿5年即必然核准，過去審查本就存在行政裁量空間。法務省官員表示，未來若調整運用標準，將事前充分對外說明，以避免誤解。

日本媒體報導，根據多名政府與執政黨人士轉述，未來在「原則10年以上」的居住門檻下，仍將設置例外規定。針對被認定為對日本社會具有貢獻的人士，即使居住年限未達10年，仍可能被允許取得國籍；其中，長期在日本國內活躍並具代表性的運動選手，被點名為可能適用例外的具體案例之一。

日媒報導，政府內部亦指出，歸化審查本就須綜合考量多項條件，包括品行、經濟能力、生活穩定性與語言能力等，單就居住年限並不足以判定是否「寬鬆」。不過，與永住許可制度之間的整體一致性，仍被視為必須調整的重要理由。

相關檢討最早可追溯至前首相石破茂任內。同時，日本維新會在今年9月提出的外國人政策建議中明確指出，「國籍作為更重大的法律地位，其取得條件卻比永住許可更為寬鬆，並不合理」，要求政府收緊歸化標準。政府預計將把相關內容納入明年1月彙整完成的外國人政策基本方針中。

